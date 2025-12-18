　
社會 社會焦點 保障人權

稱砸80億歐元讓蕭美琴演說！男涉造謠辯「反串」　法院裁定不罰

▲▼ 陳姓男子造謠台灣砸錢讓副總統蕭美琴赴IPAC演講，今天在機場被逮捕。（圖／桃園機場記者聯誼會提供，下同）

▲陳姓男子稱台灣砸錢讓副總統蕭美琴赴IPAC演講，法院裁定不罰。（圖／桃園機場記者聯誼會提供，下同）

記者劉人豪／台北報導

副總統蕭美琴日前應邀出席「對中政策跨國議會聯盟（IPAC）峰會」，於歐洲議會發表演說；不過，有網友發文稱「法國BBC報導，台灣捐了80億歐元（約2800億新台幣），讓副總統上去噴了20分鐘口水」，刑事局鎖定陳姓男子，於陳男從日本返台時帶回詢問。台北地院認為，該等訊息無法使聽聞者心生畏懼與恐慌，與社會秩序維護法構成要件不符，裁定不罰。

41歲陳男11月9日出國飛到日本玩，扭到腰受傷，因此返台時坐輪椅，警方趁他入境時攔下約談，在移民署桃機入出境大隊偵訊室製作筆錄，研判陳男是政治狂熱者，他向警方表示轉發文章只是「好玩而已，誰都知道這是開玩笑的不實資訊」。

面對媒體大陣仗拍攝，陳男被問及要不要戴帽子，他拒絕稱「我又不是殺人犯」，他受訪說「光是法國BBC就夠扯了吧，會把他當真的人是腦子有問題吧。」強調該文章明顯就是反串文，覺得太好笑了才轉發，「這是一個反串文犯什麼法，現在是連轉發好笑的文章都不可以嗎？台灣現在變成這樣？」

▲▼ 陳姓男子造謠台灣砸錢讓副總統蕭美琴赴IPAC演講，今天在機場被逮捕。（圖／桃園機場記者聯誼會提供，下同）

刑事局指出，涉案的2名網友分別為盧姓男子，製作蕭副總統赴歐盟議會演講之不實梗圖並散布；陳姓男子散布該不實貼圖並留言稱「法國BBC報導臺灣捐贈80億歐元巨資交換演講」，已違反社會秩序維護法第63條第1項第5款之情事。盧男已於11日到案調查完畢，陳男則是在機場被逮，後續2人皆依違反社維法移送台北地院簡易庭依法裁處。

北院審酌，陳男發文並未涉治安事件、公安事件亦未與民生議題直接相關，該等訊息無法使聽聞者心生畏懼與恐慌，對該文章按下愛心符號者有8898人、留言者有2862人、轉發者有285人，可見關心或參與討論之民眾並非少數。

具相當智識水平者觀看此訊息，應可知該訊息為虛假訊息而置之不理；如為不具備相當智識水平者見聞並聽信後，產生情緒應為對政府公共支出合理性感到不滿，而非畏懼與恐慌，此種不滿情緒，雖足以使新聞報導、民眾討論，然尚不足以使社會產生「激憤」之程度，或雖可能有政論性節目與會者對此議題大肆討論或撻伐，然有識之士即可判斷為虛假，實難評價為「足以影響公共安寧」之情形，不構成社會秩序維護法要件，裁定不罰。

