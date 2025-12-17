女警遇襲暴露通訊危機　蔡宗豪怒批警用無線電失靈基層形同孤立無援

▲台南市議員蔡宗豪嚴正（右一）指出，第一線員警在危急時刻按下無線電求救卻無法即時傳遞訊息，等同讓基層員警在高風險環境中「孤立無援」。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

日前台南市發生基層黃姓女員警執勤時遭斧頭攻擊事件，所幸未釀成更嚴重傷亡，但也意外揭露警用無線電通訊不穩的重大隱憂，國民黨台南市議員蔡宗豪在警察局聯席審查會中嚴正指出，第一線員警在危急時刻按下無線電求救卻無法即時傳遞訊息，等同讓基層員警在高風險環境中「孤立無援」，此問題不容再被忽視。

蔡宗豪表示，無線電就如同警械與防護裝備，是基層員警最基本、也是最重要的安全配備之一，若在關鍵時刻失去功能，形同整個制度失靈。他直言，警察不是通訊設備測試的白老鼠，更不能在系統尚未完善前就全面上線，讓基層承擔風險。

針對警察局將問題歸因於「中央統一採購」，蔡宗豪當場反問，地方警政首長的責任不應只是被動接受，而應主動向中央反映、爭取並督促改善。他強調，市府與警察局不能在基層安全問題上層層推諉，尤其當通訊系統已出現實際事故風險，更應即刻行動。

警察局回應，目前台南市既有9座中繼台，2026年預計再增設5座，並配置50部雙向擴大器（BDA）改善通訊死角。相關單位也坦承，現行數位式無線電系統與過往類比系統在波長與穿透力上存在差異，特別是在室內空間、密閉建築及市區老舊街廓，訊號不良問題更加明顯，多處通訊盲區仍待改善，相關工程需時間推進。

對此，蔡宗豪直指，問題不僅存在於偏遠山區，就連台南市區、一至六分局轄內的室內環境，也已成為通訊弱點。他強調，員警執勤時大量進出建築物、社區與室內空間，若無線電在室內明顯失靈，將嚴重影響即時支援與指揮調度，風險不可低估。

對於警用無線電系統證照、維護與設備改善需耗費預算，且預計2026年才能完成，蔡宗豪直言「基層安全不能等」。他明確表示，將以預算審查權要求警察局提出具體改善時程與成效，若改善進度不符承諾，不排除凍結相關預算，以確保改革真正落實。

蔡宗豪最後強調，警察每日站在第一線承擔高度風險，是為了守護市民安全，無線電不是附加設備，而是攸關生死的安全底線。他要求警察局務必加快改善通訊死角，特別是室內訊號問題，並持續向中央警政署爭取資源，確保每一位基層員警在任何時間、任何地點，都能即時求援、即時獲得支援。