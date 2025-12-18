　
生活

東湖市場天菜「涼糕哥」游勝綸　被爆欠債反問：有人補給我？

▲▼東湖市場天菜涼糕哥游勝綸。（圖／照片由網友b0807love提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲東湖市場天菜涼糕哥游勝綸。（圖／照片由網友b0807love提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者葉國吏／綜合報導　

東湖市場涼糕哥游勝綸，被鏡週刊爆出相關事件，網友指控他拖欠律師費與車禍賠償，引發網路熱烈討論。游勝綸今早在自己的臉書發文回應事件，反問「如果我沒賺到四十萬，有沒有人能補給我？」

網路上近日出現爆料，指游勝綸積欠一萬元律師費多年未還。消息一出，立刻又有苦主向媒體投訴，表示4年前在隧道遭游勝綸從後方追撞，車子嚴重毀損，甚至報廢，卻遲遲沒獲得賠償，讓一家人損失慘重。

其實，游勝綸早在2021年就曾在IG自曝車禍消息，當時坦言自己受傷在家休養，還說這次算是大難不死。那則貼文當時沒太多人注意，但如今隨著爆料再度被翻出，讓事件持續延燒。

▲東湖涼糕哥游勝綸。（圖／翻攝自游勝綸臉書）

賠償承諾落空　保險公司也束手無策
當年的車禍受害者向《鏡週刊》表示，游勝綸事發後一開始還算積極，承諾會分期賠償損失，但後來卻音訊全無，只能委託保險公司協助。沒想到保險公司也多次聯絡不到游勝綸，理賠進度因此卡關，讓受害者一家十分困擾。

受害者指出，出事的車子是媽媽名下、先生開的，原價85萬、用6年還能賣到40萬，但游勝綸沒保險，只能自己理賠，結果保險公司用最低規格估價，最後只拿到不到20萬，家人覺得很無力。

對此爆料，「涼糕哥」游勝綸今早在臉書發文表示「如果我沒賺到四十萬，有沒有人能補給我？擺攤要什麼照？如果需要我去考？去申請？你們有擺攤的家人朋友嗎？他們有什麼照嗎？市場之前都在傳我一個禮拜或一個月可以賺五百萬，沒有的話誰能補給我嗎？我很慶幸自己有直播這一年多，真的。」

12/16 全台詐欺最新數據

東湖市場天菜「涼糕哥」回應了！　被爆欠債反問：有人補給我？

涼糕哥擺攤「有人裝工業酒精給我喝」宣佈不收禮物

涼糕哥擺攤「有人裝工業酒精給我喝」宣佈不收禮物

網紅「涼糕哥」游勝綸當年因秀出健壯身材在市場賣涼糕，一夕爆紅，粉絲專頁擁有18萬人追蹤。他30日表示，未來將謝絕粉絲送的飲料及食物，並透露先前在宜蘭擺攤，曾收到有人刻意將工業酒精裝瓶當飲料送，引網友驚呼「太可惡了吧」。

母親胃癌末期！鮮肉男星擺攤請吃涼糕

母親胃癌末期！鮮肉男星擺攤請吃涼糕

攤商曝「傳統市場超慘現況」！

攤商曝「傳統市場超慘現況」！

擺攤男星「吐攤商真實心態」：我也不想

擺攤男星「吐攤商真實心態」：我也不想

涼糕哥突破憂鬱症重拾笑容！

涼糕哥突破憂鬱症重拾笑容！

游勝綸

