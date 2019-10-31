「反擊彭斯涉華演講」　吳謙：勸美方摘下有色眼鏡停止造謊

▲中國大陸國防部發言人吳謙 。（圖／翻攝 國防部網站）

記者任以芳／北京報導

美國副總統彭斯（24日）在華府智庫威爾遜中心（Wilson Center）針對美中關係發表演講，談到美國視中國大陸j為頭號競爭對手，並且對南海、一帶一路建設有所批評。對此，中國大陸國防部發言人吳謙也表示，「我們也奉勸美方摘下有色眼鏡，停止編造謊言。」

中國大陸國防部今（25日）舉行例行記者會，針對彭斯涉華言論，有記者提問，「在威爾遜中心就美對華政策發表講稱中國為美首要戰略競爭對手，並在南海、一帶一路建設等問題上批評中方。同時，有媒體觀察到彭斯講話中亦表達了美中不應脫鉤的意願，較去年緩和。請問對此有何評論？」

發言人吳謙表示，在中方努力之下，目前南海局勢穩定。「反觀美方，頻繁在南海挑事兒，頻繁地炫耀武力，推動南海軍事化。可以說，美方不願看到南海風平浪靜，這已是【司馬昭之心，路人皆知】。」彭斯副總統對於中方的無端指責與污蔑，我們表示堅決反對。

▲美國副總統彭斯（Mike Pence）。（圖／路透社）

彭斯的演講對於中國大陸推動的一帶一路建設，曾經指出對夥伴國來說是海洋陷阱。吳謙也回應，「我們多次講過，這是一個經濟合作倡議，並沒有地緣戰略和軍事意圖。我們也奉勸美方摘下有色眼鏡，停止編造謊言。」

第九屆北京香山論壇剛落幕，部分國際專家學者也憂心表態，未來中美可能脫勾，彭斯的演講也提及兩國不該有脫勾的意願。吳謙也表示，希望中美繼續保持溝通接觸，才符合兩國利益，也是國際社會的共同期待。正如孫中山先生所講到，「世界潮流，浩浩蕩蕩，順之則昌，逆之則亡。」