陸禁參加金馬獎　國台辦批民進黨「造事破壞兩岸關係」

▲第56屆金馬獎預告片段。（圖／翻攝台北金馬影展網站）

記者任以芳／北京報導

今年大陸金雞獎和台灣金馬獎撞期，被外界解讀是故意打壓台灣國際影視空間。對此，大陸國台辦發言人馬曉光也表示，歡迎兩岸影視藝術交流，大陸態度都很明確，「反倒是民進黨當局不斷製造事端破壞兩岸關係，干擾兩岸交流。」

▲ 大陸國台辦發言人馬曉光。（圖／記者任以芳攝）

有媒體提問，「台灣媒體報導稱，今年金雞獎和金馬獎撞期，大陸暫停影片和人員赴台參加金馬獎是大陸的打壓行為。」對此，馬曉光指出，我們已經多次表明，「民進黨當局不斷製造事端破壞兩岸關係，干擾兩岸交流，這是大陸電影業界暫停參加2019年金馬影展的唯一和根本原因。」

▲台灣電影人劉若英執導電影《後來的我們》，首次入圍大陸第32屆金雞獎「最佳導演處女作」 。（圖／翻攝百度圖片）

今年大陸第32屆金雞獎，台灣電影人劉若英執導電影《後來的我們》，首次入圍「最佳導演處女作」名單，其他台籍電影人相關作品也有入圍。也是對台31條措施實施以來，首次有台灣演員以及合拍作品報名入圍金雞獎。對此，馬曉光也指出，「大陸電影金雞獎創建於1981年，是由大陸文聯和大陸電影家協會主辦的全國性評獎活動，被稱為大陸電影的『專家獎』。」自2005年開始，台港澳的電影人可以參評大陸電影金雞獎，歷年金雞獎已有多位台灣電影人獲得獎項和提名。大陸方面一直很歡迎台灣創作者能跨兩岸交流。

▲台相關單位證實，蔡英文不會出席五月天年底演唱會。（圖／相信音樂提供）

另外，總統蔡英文原本計畫12月底參加五月天的演唱會，傳出五月天擔心被大陸封殺，後來相關單位證實，蔡英文不會出席。包括很多台灣藝人也擔心接觸蔡英文，或涉及兩岸敏感議題，就怕被大陸民眾封殺。對此，馬曉光表示，「對於這個事，我目前沒有看到，也沒有掌握準確的、完整的資訊。」對待兩岸交流，包括兩岸文化藝術交流的態度和立場是一貫的、明確的。

