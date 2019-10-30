台64線「動態式地磅」專抓超載大型車　電眼一照秒現形

▲警方以動態式地磅的大數據分析，研判大型車是否超載後攔查。（圖／記者陳豐德翻攝）



記者陳豐德／新北報導

台64線高架快速道路連結台北港至新店一帶，為台北港區對外重要交通要道，公路總局中和工務段近日於台64線上增設「動態式地磅站」，以最新科技先行篩選可能超載大型車輛，配合警方攔查取締，有效攔阻超載砂石車。

公路總局第一區養護工程處中和工務段所轄台64線上，於107年率先建置國內第一座主線上的動態式地磅站，可以偵測往來通過車輛，立即將車牌截圖，並與監理資料相比對後，判別出車輛車牌號碼、車種、限重等資料，原該系統多用於資料庫建置、追蹤，做為台64線相關資料之統計用途。

蘆洲警察分局自9月份起，積極與中和工務段、系統建置科技公司多方共同研擬將動態式地磅配合警方執法，利用系統所顯示資訊，研判車輛可能有超載情形，再輔以即時資料同步方式，讓現場執法人員實施攔查、過磅，以大數據分析科技輔助取締技巧，提高執法效能、依違規熱時編排勤務增加攔查準確度，也能節省人力之使用。

蘆洲警方於10月份現地實測動態式地磅與攔查大型車輛違規實效，在實測中，系統畫面一出現違規超載可能車輛，警方馬上施以現場攔查至安全處所，以移動式地磅站實際操作，系統上顯示已超過法定限重逾20%者，現地過磅確實超重超過法定限重18%，警方立即依法告發，操作方式確有其實效。

利用科技設備與警方攔查相結合，可讓警方攔查準確度大幅提升，邇後蘆洲警方將不定時、不定點編排台64線上取締大型車輛勤務，並持續落實替代道路-龍米路、成泰路之取締查察，以有效且綿密的取締遏止一再出現的違規情形。

警方萍呼籲大型車駕駛人，不論是駕駛砂石車、大貨車或預拌混泥土車等，都應遵守交通規則，如果承載超重貨物除會對公路基本設施使用年限帶來衝擊外，也會使駕駛難度提升、降低車輛操控性，更可能對其他車輛造成不可預期的危害，請各業者、駕駛務必恪守職業操守，勿因貪圖獲利害他人安全遭受不必要之威脅、風險。

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