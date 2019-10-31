卵巢腫成4倍大！18歲女大生「賣卵」命危...腹腔全是血

▲小芳（化名）腹部劇烈疼痛，醫師檢查後才知，她的卵巢竟腫成4倍大。（示意圖／pixabay）

圖文／周刊王

大陸廣東省一名年僅18歲的女大學生小芳（化名）近日因腹痛、腹脹前往醫院就醫，趕緊前往醫院就醫後發現卵巢大小是正常女性卵巢的4倍，經醫師詢問才知道小芳曾做過多次取卵手術，儘管保住性命，但恐怕從此失去生育功能。

根據《看看新聞》報導，廣醫三院生殖醫學中心主任黃青表示，檢查小芳的各種狀況和結果都顯示，她出現了嚴重卵巢過度刺激症候群，腹腔內還大量出血，導致出現出血性休克癥狀和部分卵巢組織壞死等嚴重併發症，而小芳的卵巢大小是正常女性的4倍，腹腔、胸腔都有大量的積液，小芳一開始對這樣的狀況含糊其辭，後來才坦言前不久剛在境外進行取卵手術。經過救治後，小芳雖保住一命，但由於部分卵巢組織出現壞死需要切除，她的生育功能恐怕會受到影響。

而許多女孩會因為利益使然，在完全不了解取卵風險的情況下盲目賣卵，對身體間接造成巨大傷害。據悉，卵巢過度刺激症候群（OHSS）是輔助生殖技術過程中催促排卵引起的常見症狀，主要臨床表現為腹脹、嘔吐、腹瀉、卵巢增大、呼吸窘迫症候群、血栓形成等，甚至出現多重器官衰竭和危及生命。

黃青指出，一般女性一生中只有400到500個卵發育成熟並排卵，即便是做試管嬰兒的女性，排卵、取卵都需要有一定的間隔時間，至少也需等待2到3個月才能重新催促排卵，而不法機構為了一次性取得更多卵子，會使用大劑量的催促排卵藥物，導致女性發生併發症的風險增高，捐卵者若在相鄰月份就重複催促排卵，可能導致卵巢儲備功能下降，影響日後自然受孕的機率。

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