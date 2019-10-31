劉嘉仁從研究員跳市府顧問月薪12萬　否認性騷擾黃瀞瑩：不接受指控

▲台北市政府副發言人黃瀞瑩。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳家祥／台北報導

台北市政府副發言人黃瀞瑩驚傳在市府被顧問劉嘉仁性騷擾！對於性騷擾一案，劉嘉仁受訪喊冤並認為指控太嚴重，他坦言自己「是煩了一點」 ，因為他在行程上會提點黃瀞瑩，黃瀞瑩說「嘉仁哥比較煩，太多的叮嚀」。劉嘉仁數度重申，「我也要對的起我的太太跟家人」、「我問心無愧」、「不接受性騷擾指控」。

進入市府後短時間從主任研究員一路被拔擢擔任顧問的劉嘉仁，過去在黃瀞瑩傳聞要投入區域選舉時，被賦予「保母」工作，沒想到竟多次藉職務之便，把黃瀞瑩找到辦公室裡「閉門密談」，甚至訊息傳不停，讓「學姐」黃瀞瑩不堪其擾。

據了解，劉嘉仁本是聯合醫院總院長黃勝堅的助理，8月被延攬進被市府擔任機要聘用的研究員，沒想到短短1個月的時間，就升任月薪高達12萬的市府顧問，甚至還領有主管加給。

雖然掛顧問職，但劉嘉仁實際上經手的市府業務相當少，主要多是負責處理柯文哲下鄉行程的規劃與安排，因處事圓融、善於交際，深受市府高層賞識，但有如此待遇，已讓市府內部不少人看不下去，甚至也引起議員的注意，過去便被質疑用市府資源養黨工。

劉嘉仁表示，把黃瀞瑩找到顧問室只是討論跑行程的事情，過程大概1、2分鐘，非常短，平常用LINE聯繫公事，沒有談論任何私事，且沒有在外獨處，都是在跑行程的狀況碰到，旁邊也有很多人。

至於研考會主委余家哲在晨會向柯文哲報告劉嘉仁有騷擾黃瀞瑩的情形，劉嘉仁表示，他沒有參加晨會，因此他不知道余家哲怎麼講，他自己不在現場，蔡壁如也不在。事後柯文哲沒有對他多說什麼，蔡壁如則交代他不要對黃瀞瑩「過度的叮嚀」。

劉嘉仁表示，之後就沒有安排行程，行程部分就換人聯繫，兩人完全沒有接觸，因為公事沒有交疊所以沒有聯繫，頂多只有在辦公室互動。被問到會尷尬嗎？劉嘉仁表示，「不會啦，沒做什麼要尷尬什麼，大家都是同事」。

