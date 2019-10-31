「簡訊沒有對學姐不禮貌」　劉嘉仁：我強烈抗議性騷擾三個字

▲市府顧問劉嘉仁。（圖／記者李毓康攝）

記者楊亞璇／台北報導

台北市長柯文哲愛將、北市副發言人「學姐」黃瀞瑩驚爆遭性騷擾！進入市府後短時間從主任研究員一路被拔擢擔任顧問的劉嘉仁，多次傳訊息，讓黃瀞瑩感到不舒服。被問到把賴訊息公開給北市府調查？對此，劉嘉仁31日備詢強調，「在簡訊過程中完全沒有對學姐不禮貌、不尊重的事情。」

議員陳怡君質疑，沒有鬼為什麼不公開？劉嘉仁表示，接受勞動局的檢驗，剛剛市長交代，依長官指示辦理。由於柯文哲強調事發後便把兩人工作隔離，但他最後還是依議員要求，指示勞動局介入調查。陳怡君批評，不是把他們隔開就沒有事情，性騷擾一定都是慣犯 。劉嘉仁說，「報告議員，我不是慣犯」。

柯文哲表示，不喜歡就隔離各幹各的，交給勞動局調查就好了。勞動局長賴香伶指出，她剛剛才知道此事，工作環境中有這樣的現象一定要改善，如果是空間上的問題就改善，不過如果有權力上的關係就不一樣。



劉嘉仁面對張茂楠的質詢時強調，「我強烈抗議性騷擾三個字，我有老婆、小孩，這樣會讓他們承受不可承受之重，完全是公事上行程，會不斷叮嚀、依長官期望達成」。

劉嘉仁接受《ETtoday新聞雲》電訪表示，把黃瀞瑩找到顧問室只是討論跑行程的事情，過程大概1、2分鐘，非常短，平常用LINE聯繫公事，沒有談論任何私事，且沒有在外獨處，都是在跑行程的狀況碰到，旁邊也有很多人。

至於研考會主委余家哲在晨會時間向柯文哲報告劉嘉仁有騷擾黃瀞瑩的情形，劉嘉仁說，他沒有參加晨會，因此他不知道余家哲怎麼講，他自己不在現場，蔡壁如也不在，事後柯文哲沒有對他多說什麼，蔡壁如則交代他，不要對黃瀞瑩「過度的叮嚀」。

劉嘉仁表示，之後就沒有安排行程，行程部分就換人聯繫，兩人完全沒有接觸，因為公事沒有交疊所以沒有聯繫，頂多只有在辦公室互動。對於被問到是否會尷尬，劉嘉仁表示，「不會啦，沒做什麼要尷尬什麼，大家都是同事」。

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