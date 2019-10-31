學姐黃瀞瑩驚爆被顧問劉嘉仁性騷擾　柯文哲：已將雙方隔離

▲台北市長柯文哲、研考會主委余家哲。（圖／記者李毓康攝）

記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲愛將、北市副發言人「學姐」黃瀞瑩驚爆遭性騷擾！據傳，進入市府後短時間從主任研究員一路被拔擢擔任顧問的劉嘉仁，多次藉職務之便，把黃瀞瑩找到辦公室裡「閉門密談」，讓黃瀞瑩感到不舒服。對此，柯文哲31日備詢時除了證實有此事，也強調事發後便把兩人工作隔離，但他最後還是依議員要求，指示勞動局介入調查。

有媒體報導黃瀞瑩被在市府內受到性騷擾，研考會主委余家哲「證實有此事」，對於市長柯文哲已經有做相關的處理，劉嘉仁現在和黃瀞瑩被安排在不同處，並不會一起工作，至於市府發言人周台竹則說「未聽過此事」。

市議員王鴻薇31日在議會質詢時問及此事，柯文哲回應，知悉後就有做處理，有請當事人來說明，以後這種事情照SOP。一旁的余家哲則補充，黃瀞瑩和劉嘉仁間在工作上可能有摩擦或不愉快，之後就沒有在一起工作。

勞動局長賴香伶則說，依照性平工作法規定，事發後主管機關必需要有效處理，若當事人有權益受損，可以要求賠償，「本案我不了結時間程序，若知悉後立即採取措施」。隨後柯文哲也依議員要求，指示勞動局介入調查。

劉嘉仁強調，這樣子指控太嚴重，坦言自己「是煩了一點」 ，因為他在行程上會提點黃瀞瑩，黃瀞瑩會說「嘉仁哥比較煩，太多的叮嚀」。劉嘉仁數度重申，「我也要對的起我的太太跟家人」、「我問心無愧」、「不接受性騷擾指控」。

劉嘉仁表示，把黃瀞瑩找到顧問室只是討論跑行程的事情，過程大概1、2分鐘，非常短，平常用LINE聯繫公事，沒有談論任何私事，且沒有在外獨處，都是在跑行程的狀況碰到，旁邊也有很多人。

至於研考會主委余家哲在晨會時間向柯文哲報告劉嘉仁有騷擾黃瀞瑩的情形，劉嘉仁表示，他沒有參加晨會，因此他不知道余家哲怎麼講，他自己不在現場，蔡壁如也不在，事後柯文哲沒有對他多說什麼，蔡壁如則交代他，不要對黃瀞瑩「過度的叮嚀」。

劉嘉仁表示，之後就沒有安排行程，行程部分就換人聯繫，兩人完全沒有接觸，因為公事沒有交疊所以沒有聯繫，頂多只有在辦公室互動。對於被問到是否會尷尬，劉嘉仁表示，「不會啦，沒做什麼要尷尬什麼，大家都是同事」。

▲台北市政府副發言人黃瀞瑩。（資料照／記者林敬旻攝）

