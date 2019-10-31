劉嘉仁狂Line騷擾黃瀞瑩　柯文哲看完直呼「太多了」

▲台北市議會市政總質詢，市長柯文哲、市府顧問劉嘉仁。（圖／記者李毓康攝）

記者陳家祥／台北報導

台北市政府副發言人黃瀞瑩驚傳碰上職場性騷擾！今年8月被延攬進市府的顧問劉嘉仁，過去在黃瀞瑩傳聞要投入區域選舉時，被賦予「保母」工作，沒想到竟藉職務之便，把黃瀞瑩找到辦公室裡「閉門密談」，甚至瘋傳訊息傳，讓黃不堪其擾。據了解，該事件發生在9月初，事發後研考會主委余家哲趁晨會的機會發難，柯文哲這才知情。

對於麾下愛將傳出碰上職場性騷擾，柯文哲31日備詢時證實有此事，強調事發後便把兩人工作隔離，有請當事人來說明，以後這種事情就照SOP。最後柯也依議員要求，指示勞動局介入調查。

據市府高層透露，經了解後，市府內部一致認定「沒有性騷擾」情事，講性騷擾有點過頭，但劉嘉仁對黃瀞瑩的「關心」確實構成「騷擾」，也讓黃瀞瑩感到不舒服、很煩，隨後便調整劉嘉仁工作。且之後黃瀞瑩無參選區域立委的規劃，劉嘉仁無「保母」之工作需要，事件才告一段落。

市府幕僚表示，當時盛傳柯文哲有意安排黃瀞瑩參選士林北投區域立委，只待黃瀞瑩點頭同意，就會開始動作。劉嘉仁進入市府後被賦予黃瀞瑩「保母」的工作，當時可能為了完成上級交辦任務，才會積極和黃瀞瑩「互動」，無形之間跨過那條線。

在余家哲晨會攤牌當日，柯文哲也有看了劉嘉仁與黃瀞瑩之間的訊息對話內容，看完也認為太頻繁，直呼「太多了吧」，最後表示若當事人覺得不愉快、心理上不舒服，劉嘉仁就不要再跟黃瀞瑩接觸。據透露，事後柯私下直接找劉嘉仁，當面告知劉此一狀況，以及工作上的安排。

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