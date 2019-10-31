遭指控「間諜」　比利時「孔子學院」前院長被禁止入境

▲宋新寧。（圖／翻攝自孔子學院總部／國家漢辦網站）

記者馬叔安／綜合報導

比利時布魯塞爾自由大學（VUB）「孔子學院」前院長宋新寧因「間諜」指控，被該國政府禁止入境，同時也被禁止在8年內進入其他申根區國家。宋新寧指出，比利時國家安全局指控他在比利時與中國情報部門合作，他已對拒絕他進入該國的決定提出上訴。

《路透社》31日報導，比利時內政部發言人多米尼克·厄爾諾德（Dominique Ernould）表示，宋新寧已經被拒絕返回布魯塞爾，以及拿到他在布魯塞爾自由大學孔子學院工作所需的許可證，但由於隱私問題，拒絕進一步發表評論。

比利時媒體去年曾報導，總部位於布魯塞爾的VUB已被比利時情報機構警告，孔子學院進行間諜活動的風險，不過該機構拒絕就與宋有關的任何問題發表評論。

《南華早報》30日報導，宋新寧表示，他曾被布魯塞爾當局指控， 比利時支持該市的中國情報活動，不過他否認了這一指控。

▲孔子學院的學生表演快板。（圖／翻攝自孔子學院總部／國家漢辦網站）

孔子學院是中國大陸的一個非營利性機構，成立主要目的目的在於對外輸出中國特色社會主義，總部設在北京。其章程表示，孔子學院是中國政府為了向世界推廣漢語，增進世界各國對中國的了解而設立的官方機構，其最重要的工作是給世界各地的漢語學習者提供規範的現代漢語教材、提供正規的漢語教學渠道。

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