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籲教部捍衛民主價值　教團：別讓大陸勢力干擾教學自由

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▲▼ 台灣教授協會：別讓大陸勢力干擾教學自由。（圖／記者崔至雲攝）

▲會議由台灣教授協會會長賴振昌主持，民進黨立法院黨團幹事管碧玲、真理大學助理教授陳俐甫、台灣師範大學副教授楊聰榮、政論家和前上海華東師範大學教師林保華聲援。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

台灣教授協會27日召開「不顧北京反對，緊抱教學自由」記者會。協會指出，馬政府大量開放陸生來台後，產生諸多負面影響，其中，更有消息指出大陸政府干涉台灣教學內容與言論尺度等事，面對大陸勢逼近校園，協會呼籲教育部應捍衛大學教師的教學自由，「這才是打破威權體制後，難能可貴的民主價值」。

日前輔仁大學有陸生向大陸國台辦指出，有教師在課堂宣揚個人意識形態，因此要求陸生聯招會縮減輔大招生名額。對此台灣教授協會會長賴振昌指出，大學教師享有充分的教學自由，不應受到外界恣意干擾，中方以學生員額為要脅企圖，企圖干擾台灣教學環境，真的是層出不窮，國台辦發函、指摘成大、輔大「課堂上灌輸、宣揚個人意識型態」事件，也只是冰山一角。

請繼續往下閱讀...

賴振昌呼籲教育部，應該做出很堅定的宣示，不容許他國侵犯我國學術自由，更認為教育部遇到類似情況時，應該施予適度的逞罰及作為。

▲▼台灣教授協會：別讓大陸勢力干擾教學自由。（圖／記者崔至雲攝）

▲賴振昌呼籲教育部，應該做出很堅定的宣示，不容許他國侵犯我國學術自由。（圖／記者崔至雲攝）

民進黨立法院黨團幹事長管碧玲也聲援該記者會，管碧玲指出，在記者會前就在google上搜尋了「孔子學院」，光是第一頁就出現荷蘭、美國、加拿大、英國等國家關閉孔子學院的新聞，理由是因為大陸藉孔子學院，影響當地學術自由，但是反觀台灣，遇到類似的事件竟然沒有抵擋的能力，甚至失手，在台灣，大學老師不可避免的會談論到自己的立場，「但是這就是我們民主的地方」。

▲▼台灣教授協會：別讓大陸勢力干擾教學自由。（圖／記者崔至雲攝）

▲管碧玲認為，在台灣大學老師談論到自己的立場，「是台灣民主的地方」。（圖／記者崔至雲攝）

政論家林保華指出，大陸的入侵會造成台灣不能談普世價值、公民權利、司法獨立、新聞自由等，日前香港也發生小學生講廣東話被罰款事件，這讓他想到以前台灣學生講台語也被罰錢一樣，「大陸現在在往後退，而台灣在向前行，我們不能讓大陸一起把台灣往後拉」，教育部也應該挺起胸膛，對抗大陸的干預。

▲▼ 台灣教授協會：別讓大陸勢力干擾教學自由。（圖／記者崔至雲攝）

▲台灣教授協會提供大陸國台辦發函給各大學，要求配合陸方要求事宜等文件。（圖／記者崔至雲攝）

台灣師範大學副教授楊聰榮也提到，關於大陸入侵許多地方的學術自由一事已經被很多西方研究學者意識出來了，澳洲更有學者寫了一本「無聲的入侵」一書，提到大陸滲透各方式學術自由的事件，「我感到非常憂心」，但是台灣對於無聲的入侵，卻覺得習以為常，而在台灣人民的思想中也變成一個不能談論到的禁區。

ET快訊
快訊／空軍S70C尾旋翼斷裂　降落擦撞廢棄崗亭
20:00竹北鬧區送肉粽！「只到溪邊」引恐慌　里長：一定坐車

關鍵字：捍衛,民主價值,教團,教學自由,台灣教授協會,管碧玲,林保華,孔子學院

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