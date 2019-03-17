阿聯捧「168萬年薪」急徵中文老師　網：沒誠意！在當地偏低

▲20多位來自意大利、俄羅斯、摩洛哥等國的外商，在老師的指導下學習漢字。（示意圖／CFP）

大陸中心／綜合報導

阿聯（阿拉伯聯合大公國）開出百萬年薪急聘漢語教師，在微博掀起旋風。據公告，將招聘中小學教師200名，提供月薪1萬6000迪拉姆（約新台幣14萬元），換算年薪約新台幣168萬元，且無需繳納個人所得稅。對此，網友大呼「好想去」，但也有人指出，這薪資在當地不算高。

據招聘內容，阿聯急需招聘200名「高素質漢語教師」，薪資方面，除年薪破百萬、無需繳納個人所得稅之外，還將提供漢語教師本人和配偶以及最多三個未成年子女（18周歲以下）一次國際往返機票；提供漢語教師本人和配偶以及最多三個未成年子女（18周歲以下）的醫療保險；提供漢語教師本人辦理工作簽證及阿聯居民身分證的費用；在漢語教師抵達阿聯後未找到長期住所前、免費提供一至二週的酒店住宿。

▼ 招聘公告中關於薪資待遇的內容。（圖／觀察者網）

與此同時，招聘要求並不低。公告顯示，需具有至少一年以上的海外中小學漢語教學經驗；普通話達到二級甲等及以上水平，能熟練使用英語，聽說讀寫流利，同時掌握阿拉伯語者優先；具有相關專業大學學士及以上學位等等。此外，需提交的證明材料中還包括普通話證書、教師資格證、雅思成績等（掃描件），還要參加較為嚴格的面試。

▼阿聯教育部計劃在全國200所公立中小學開設漢語課程。（圖／CFP）

消息一出，引起網友「暴動」，不少人羨慕稱「我想去」，但是也有一些人質疑，「阿聯酋消費超高，這薪水不算高」。還有網友指出，招聘公告沒有提供食宿，「三萬（人民幣）一個月，我租房吃飯？在國內雖然掙得少起碼我知道我能活著，國家真想推行漢語就拿出態度」。

▼ 招聘公告部分內容。（圖／觀察者網）