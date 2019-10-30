桃園男被開罰單打電話嗆「我要做炸彈送市府」 涉恐嚇公眾罪判2個月

▲桃園市黃姓男子2019年5月間不滿被開罰單，憤而打電話給市府交裁決所嗆聲「我要做炸彈送市府、監理站」等語，地院依恐嚇公眾罪判刑2個月。（示意圖／視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市黃姓男子因不滿交通違規遭警方裁決結果，於2019年5月間打電話給市府交通裁決所，向承辦的許姓女子嗆聲「我要做炸彈，改天送一顆給監理站、再送一顆到市府，有種把我槍斃…」黃男在檢警偵訊時坦承犯行，地院法官審理後依恐嚇公眾罪判刑2個月，可易科罰金，本案還可上訴。

地院判決書指出，黃男因不服交通裁決，於今年5月22日上午9時，在桃園市中壢區住家打電話給市府交通事件裁決處，向承辦的許姓女子恫嚇「我要做炸彈、改天我要送一顆炸彈到監理站，再送一顆到桃園市政府，有種現在來把我槍斃，反正我已做最後的決定，我也不想活了」、「正我沒有工作空空的，我現在不殺人，人家會殺我」等語，許女接獲後立即報案處理。

警方據報後約談黃男到案說明，黃坦承不滿交通裁決結果才打電話，檢方根據警方提供報案紀錄、警方舉發違反道路交通管理事件通知單、中壢分局受理報案紀錄三聯單等證據佐證，依恐嚇公眾罪提起公訴。

地院法官認為，黃男犯行涉及刑法恐嚇公眾罪，黃男在電話中，先後對許姓承辦女子恫嚇，審酌黃男僅因不滿交通裁決，不思以理性合法方式處理，撥打電話恐嚇，體念黃男犯後坦承罪行，參酌其素行、智識程度與犯罪動機等判處有期徒刑2個月，得易科罰金，以新台幣1仟元折算壹日，本案還可上訴。

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