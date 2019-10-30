「叫政府去吃屎炸彈總統府」　桃園男臉書留言遭起訴

▲桃園市朱姓男子今年8月間在「我是中壢人」臉書粉絲團張貼「叫政府去吃屎炸彈總統府」，遭檢方起訴。（示意圖／視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市朱姓男子今年8月間在「我是中壢人」臉書粉絲專頁上轉貼「國內汽油不調整，柴油調整0.1元」新聞，但在新聞下方留言「叫政府去吃屎炸彈總統府，下午5點見」，遭警方以恐嚇公眾罪送辦；檢方偵訊時朱未到庭說明，但坦承有上述留言，檢方30日偵結，依恐嚇公眾罪聲請簡易判決處刑。

檢警調查，27歲的朱姓男子曾於今年3月14日因妨害秩序案件遭桃園地檢署緩起訴處分確定，緩起訴時間到明年3月中旬，未料朱於今年8月18日下午3時53分，在「我是中壢人」臉書粉絲專頁上轉貼「國內汽油不調整，柴油調整0.1元」新聞，並在下方留言板稱：「叫政府去吃屎炸彈總統府，下午5點見」。

中壢警分局據報後展開調查，朱到案後坦承是他在留言板留言上述文字，並經警方與證人指證歷歷；檢方偵訊時，朱未到庭說明，根據警方與證人指證，檢方偵結依恐嚇公眾罪嫌聲請簡易判決處刑，朱可能面臨2年以下有期徒刑。

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