熊貓外送員逆向竄出…留下一句「歹勢」快閃！駕駛嚇出汗：不要命了嗎

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市網友29日在「桃園人‧桃園事‧生活‧分享‧靠北討論區」臉書粉絲專頁上傳影片，在蘆竹區捷運綠線施工路段，網友行經該處時，突有一名女性熊貓外送員逆向竄出，網友緊急剎車才沒撞上，嚇出冷汗大罵「妳不要命啊？」女外送員只丟下一句「歹勢」就趕忙送外食去了。警方指出，未接獲報案，但籲請汽機車經該路段一定要遵守交通規則，勿貪一時之快而遺憾終生。

▲臉書粉專「桃園人‧桃園事」29日有網友上傳熊貓外送員逆向行駛，差點被網友迎面撞上。（圖／翻攝自「桃園人‧桃園事粉絲專頁」）

這段影片被貼在臉書社團「桃園人‧桃園事‧生活‧分享‧靠北討論區」上，PO文網友說，「我知道你們在外面風吹日曬雨淋很辛苦，但錢不是這樣賺的啊，我速度如果再快個10公里，你就沒機會跟我說歹勢了…..！」有其他網友說，「送餐那麼趕，自己的命都不想要了嗎？」「又一個三寶熊貓出現特技表演、晚七分鐘回家沒關係，晚七天回家只是一陣煙霧….？」

▲29日有網友上傳熊貓外送員逆向行駛，只差一點點就被撞上。（圖／翻攝自「桃園人‧桃園事粉絲專頁」）

蘆竹分局交通分隊長黃仁廷指出，外送員所騎乘重機車於29日下午16時53分，行經蘆竹區中正北路與蘆竹街口，差點與對向迎面而來的小客車發生碰撞，因影片拍攝角度，未見該重機車完整行向，不宜遽然認定重機車有闖越路口紅燈行為，至於兩車有無發生直接碰撞，難自影片中判斷。

警方還說，該路段目前因捷運施工，沿途因圍籬關係會造成視覺空窗，籲請行經該路段汽機車駕駛減速慢行，並遵守交通法令規定，切勿因一時之快而遺憾終生。

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