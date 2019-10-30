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送UberEats危險3貼！他心酸衝上前「雞婆暖舉」　媽媽路邊愣住：好…

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▲uber eats機車外送。（圖／記者林敬旻攝）

▲機車外送要注意安全。（示意圖／記者林敬旻攝）

網搜小組／劉維榛報導

「祝大家平安出門，單量滿滿！」一名騎士表示，日前在馬路上愣見三貼機車，中間是媽媽、前後座則是兩位孩子，且沒有配戴安全帽非常危險，讓原PO擔心不已，決定雞婆衝上前提醒媽媽，「給他們戴個安全帽」，惹哭不少網友們。

一名網友在臉書《靠北Ubereats》貼出一張心酸照片，可見路邊停著一輛外送機車，除了女騎士外，前後面還載了2名孩子。不過3人中，唯獨只有媽媽帶著安全帽保護，就怕出意外，原PO趕緊上前叮嚀，「大家都是司機，妳又載小朋友，建議給他們戴個安全帽。」

請繼續往下閱讀...

而媽媽愣在路邊，也客氣回應「好！」對此，原PO感慨喊話，「只是我當下覺得很心酸。政府說好的平均收入4-5萬？今天外送會多，你政府該好好檢討如果大家薪水真的有4至5萬？沒有多少人還願意下班再兼差的，哎…祝大家平安出門，單量滿滿。」

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▲▼送UberEats「危險3貼」！他心酸衝上前3句話　媽媽路邊愣住：好（圖／翻攝臉書靠北Ubereats）

▲網友也心疼不已！（圖／翻攝臉書靠北Ubereats）

照片曝光後，也讓網友們擔心孩子們的安全，紛紛回應「有可能沒在送單，先接小朋友下課回家吧」、「有頭髮誰想當禿子，真當以為在外吹風淋雨很輕鬆，多點同理心吧」、「可以讓他們在家整理家事跟功課，這樣滿危險的」、「希望路上都平安，單量滿滿」、「政府沒有說好平均4-5萬吧…？」、「4至5萬養小孩也不夠吧？不過政府真的沒有做好勞工權益，還是一堆免費加班甚至沒有勞健保…唉」。

值得注意的是，家長賺錢貼補家用之餘，千萬別拿孩子的命開玩笑，警方已宣導N次，機車腳踏板不得搭載孩童，違法可處300到600元罰鍰，嚴重還可能吃牢飯；至於未戴安全帽，也將處駕駛人新臺幣500元罰鍰。

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