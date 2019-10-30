美國防部邀請台積電赴美建廠！　以確保「軍事晶片在地化」

▲台積電（TSMC）。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者賴韻如／綜合報導

《紐約時報》近日一篇報導指出，五角大廈官員近期一直在與科技業高層進行討論，如何提供先進晶片維持美國軍事優勢，並想打算邀請「台積電」在美國建廠。對此，台積電董事長劉德音表示，最近確實在與美國商務部討論在美建廠的相關事宜，但「錢」終究是最大的絆腳石。

《紐約時報》25日報導，台積電所生產的商用晶片可以用於飛機、衛星、無人機以及行動通訊，扮演著非常重要的角色。報導引述未具名知情人士表示，其實在川普上任以前，美國政府就有類似計畫，只是最近變得越來越緊迫，原因是五角大廈越來越依賴於國外所製造的晶片，尤其是台灣，再來則是近年來中美關係緊繃。

五角大廈官員與晶片廠商高層擔憂，由於過去幾個月香港發生動亂，若台灣也發生相同局勢，可能迫使台灣供應鏈遭限制甚至是切斷晶片供貨，對美國會造成很大的影響。最近在矽谷舉辦的一場半導體業資深研討會上，英特爾（Intel）前高官布萊恩（Diane Bryant）就提出關於「美國過度依賴台積電的疑慮。」

▲台積電董事長劉德音。（圖／記者季相儒攝）



台積電董事長劉德音表示，最近已經與美國商務部討論了在美國建立新工廠的事宜，但「錢」終究是最大的絆腳石，由於在美國，營運的成本比在台灣高許多，若設廠將需要大量補貼。他於受訪時補充說道，「這一切都取決於我們何時才能縮小成本差距。」

報導中指出，長期以來，美國一直在開發最先進的武器，但許多晶片的國內生產線已漸漸轉移至國外，某些零組件的重要性日益增加，也會引發國外發生政治或軍事危機時，供應將中斷的危機。例如，F-35戰鬥機中的可編程晶片就是在台灣生產。

關於美國新廠的位置，台積電董事長劉德則表示，若相關成本問題能夠獲得解決，那新廠位置將會選擇落在華盛頓州的卡馬斯市（Camas）近郊，與台積電的舊廠鄰近，「但現在做出任何決定都還言之過早。」劉德音也強調，「我們希望做出對客戶來說最有意義的事情，幫助他們提高競爭力，並且解決國家相關安全問題。」