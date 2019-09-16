影/下波連假倒數中！國慶休4天「最強請假攻略」曝光　「請789放8天」爽翻

網搜小組／鄺郁庭報導

放完中秋節3天連假，16號迎來開工開學日，就算有「10家咖啡優惠」、「5種解憂食物」，還是化不去民眾心中鬱悶。不過看看行事曆就會發現，9月已經去一半，10月國慶4天連假將近，馬上讓人又有動力打拚。而國慶連假「請假攻略」日前引發熱論，因為只要請3天假，就能從原本放4天，直接升級爽休8天。

▲10月最強請假攻略出爐。（圖／記者鄺郁庭攝）

請繼續往下閱讀...

本站日前報導《開工應援懶人包！「10家咖啡優惠」通通喝起來 星巴克買1送1、小7第2杯半價》、《星期一不Blue！「5種解憂食物」好紓壓，連紅豆也入榜》，希望提供一些方法紓解大家的Monday Blue，不過相信比起優惠，還是放連假的消息更讓人振奮。

►想看溫馨、搞笑、趣味滿滿的新聞，歡迎加入官方Line「ET酷搜」

▲10月有國慶4天連假可以放 d(`･∀･)b（圖／記者鄺郁庭攝）

而中秋連假放完後，只要翻翻行事曆就會發現，10月第2周的禮拜四就是10月10號國慶日，據人事行政局發布的行事曆顯示，將會放4天連假，也就是10月10日至10月13日。

提到連假，就代表是個出去玩的好時機，尤其對想出國的民眾而言，真的是個好機會。這次10月國慶連假請假攻略就引發熱論，因為只要請7號至9號共3天，就能接續6號（周日）一口氣放8天假。另外也要注意，有4天連假可以放，是因為11日（周五）的假，已先行在5日（周六）補班，所以在爽放一波假之前，還是要好好上班、上課。

▼只要請7、8、9號，就可以放8天假哦！（圖／記者鄺郁庭攝）

►生火了！連我媽都用到發光

►Follow網路流行風向，點我加入官方Line@帳號！