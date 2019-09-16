開工應援懶人包！「10家咖啡優惠」通通喝起來　星巴克買1送1、小7第2杯半價

記者曾婉婷／綜合報導

今天（9/16）就要開工了！爽爽結束中秋三天連假後，接著迎接哀傷上班日來臨，提起精神準備好好開始工作前，不妨先喝一杯咖啡為自己壓壓驚。對此，《ETtoday新聞雲》就整理了10家咖啡優惠供消費者參考。

★星巴克於9/30前推出「今天星巴克了嗎？每日咖啡運勢」數位體驗活動，期間進入專屬活動畫面並點擊咖啡空杯，不僅能看咖啡運勢祝福，還可領取專屬飲料優惠，包含全品項買一送一、第二杯半價等。

★伯朗咖啡於9/16推出開工加碼優惠活動，當天至門市點購飲品可享買一送一好康。不過，城堡一、城堡二、員山、礁溪、傳藝等門市不配合此活動。

★cama café於9/16推出會員限定的「I LOVE MY JOB」活動，當天購買黑咖啡或特調咖啡，同品項可享第二杯半價優惠。每人限下載及兌換一次。

★自即日起至10/31，至路易莎出示黑卡可享專屬優惠，像是購買牙買加藍山咖啡特價132元（原價220元）；以及點購任一杯飲品加一個漢堡或貝果，總金額可享9折優惠。

★為歡慶25週年，怡客咖啡再推出優惠活動，自即日起到9/30前，除了可享飲品第二杯半價優惠外，平日10點半前「點餐加飲料」還可現折50元，而10點半過後或假日則可折30元。

★摩斯漢堡自9/10～9/16推出LINE好友獨享優惠，期間出示圖片可享摩斯咖啡買一送一。

★7-ELEVEN為慶祝CITY CAFE精品咖啡達千店，即日起至9/24推出精品咖啡第二杯半價活動。

★萊爾富自9/11至9/17期間，在Hi-Life VIP會員APP上推出買49杯大杯咖啡，再送50杯優惠，等於買一送一再多送一杯。

★OK Cafe推出APP會員獨享優惠，9/16當天各門市限時一天購買大杯醇品美式（冷/熱），可享買2送2好康。

★全家便利商店自即日起至10/13期間，不定時推出會員獨享的App商品預購，其中9/16當天早上10：00則開賣大杯冰美式買2送2優惠（原價一杯45元），每位會員限購2組，限量共5萬組。

►偷偷分享少女秘密！