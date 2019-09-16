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25歲男「右下腹劇痛1年」急救診…醫檢查見「罕見癌症」曝關鍵：闌尾害的！

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▲▼小彭右下腹疼痛長達1年之久，醫師最後發現他罹患了闌尾癌。（示意圖／CFP）

▲小彭右下腹疼痛長達1年之久，醫師最後發現他罹患了闌尾癌。（示意圖／CFP）

記者朱世凱／綜合報導

相信不少人都聽過闌尾炎（Appendicitis），通常手術割除後就能完全治癒，不過大陸卻有一名25男子小彭（化名）認為，自己的腹痛單純是闌尾炎，所以只服用了消炎藥，沒想到1年後症狀不僅沒改善還越來越痛，只好趕緊到浙江大學醫學院附屬第二醫院就診。主治醫生王達檢查後發現，小彭患的竟是「惡性闌尾癌」，而且癌細胞在腹腔內已​​有擴散跡象，臨近組織都已受波及。

綜合陸媒報導，小彭從去（2018）年開始就感覺右下腹有些隱隱作痛，所以到當地診所接受診治，醫生認為是慢性闌尾炎，所以開了些消炎藥要小彭服下。小彭說，症狀很快就緩解了，但沒過多久突然又復發，右下腹依然會感到疼痛，他只好繼續吃藥並且忍了下來，結果這一忍就拖了1年之久。

▼吃藥也無法緩解疼痛，小彭才驚覺大事不妙。（示意圖／記者嚴云岑攝）

▲藥,保健食品,吃藥,吃保健食品。（圖／記者嚴云岑攝）

他再指，直到最近的疼痛越來越嚴重，就連吃藥都沒辦法解決，他才趕緊再到診所檢查。不過醫生表示，小彭的闌尾腫得有點誇張，幾乎是正常的2倍大，而且腹腔內還有腹水，只好要求他到大醫院就診。到了浙大二院大腸外科後，主治醫師王達一看到X光，立刻判定這肯定不是闌尾炎。

王達說，這是特殊的闌尾腫瘤，便趕緊替小彭安排了手術，從病理切片顯示，小彭罹患的是惡性闌尾癌，癌細胞還不斷擴散，「很多人都認為闌尾炎是小病，不積極治療，拖嚴重了才去醫院，這種錯誤觀念要不得。」

王達再指，不管是慢性闌尾炎還是急性闌尾炎，如果沒有及早治療，就有可能發生闌尾穿孔、化膿，引起瀰漫性腹膜炎等嚴重併發症，死亡率較高，僥倖的存活者也會因為腸道黏連，經常發生腸梗阻而十分痛苦；同時，還有機會轉變為闌尾癌。

▼闌尾癌容易被誤診，若切除闌尾之後做病理檢查，就可以判斷是不是腫瘤。（圖／達志／示意圖）

麻醉醫師,麻醉,手術,手術室。（圖／達志／示意圖）

他表示，「從闌尾癌的表現來說，極具隱蔽性，很多時候沒有特殊狀況，因此容易導致漏診和誤診。想要確診闌尾癌，只有手術切除闌尾，進行病理分析才能確診。」

王達最後提醒，「闌尾炎主要表現為轉移性的右下腹疼痛，剛開始中上腹或肚臍周圍疼痛，數小時後腹痛轉移並固定於右下腹，還有高熱、噁心、嘔吐等症狀；如果一旦出現這樣的症狀，千萬不要忽視，應及時到正規醫院就診。按照闌尾炎治療，沒有好轉的話要回過頭反思，可能不是普通闌尾炎，有合併惡性腫瘤的可能，最好進行有關腫瘤的檢查。」

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