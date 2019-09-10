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花蓮慈院細胞治療中心啟用　小小細胞發揮大大功效

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▲▼花蓮慈院基因暨幹細胞研製中心啟用讓許多面臨絕症、難症的病患及家屬有了新的選擇。（圖／慈濟醫院提供，下同）

▲▼花蓮慈院基因暨幹細胞研製中心啟用讓許多面臨絕症、難症的病患及家屬有了新的選擇。（圖／慈濟醫院提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮慈院基因暨幹細胞研製中心正式9日啟用，成為台灣第三家通過衛福部特管辦法開放臨床試驗項目的醫院。花蓮慈院院長林欣榮表示，未來病人將可以在花蓮慈院接受包含檢查、診斷、細胞培製到臨床用藥等完整的治療。

以往癌症患者若要尋求細胞治療療法，都必須遠赴國外，如今花蓮慈院通過衛福部審核，及花蓮縣衛生局核准，即日起可以收治病人，運用細胞療法來治療包含腦瘤、肺癌、食道癌、胃癌、大腸結腸癌、乳癌、肝癌、腎臟癌等第四期實體癌。

花蓮慈院研究細胞治療近二十年，2003年啟用了當時台灣醫學中心第一家細胞研製中心，不但是台灣第一間GTP實驗室，也是全球第一個提供幹細胞用於腦中風病人的幹細胞研製中心，歷經十五年後重新規劃再次啟用，期望能承擔起細胞治療歷程裡的重要使命，守護病人的生命。

▲▼花蓮慈院基因暨幹細胞研製中心啟用讓許多面臨絕症、難症的病患及家屬有了新的選擇。（圖／慈濟醫院提供，下同）

衛生福利部醫事司司長石崇良說，把實驗室的檢測品質能讓細胞療法的管理更全面，期望讓台灣的細胞療法可以成為亞洲的亮點。

藉著特管辦法開放細胞治療的機會，花蓮慈院不惜成本自日本引進最新的細胞操作無菌隔離作業手套箱。搭配花蓮慈院、慈濟創新研發中心與包含尖端醫在內等眾多優秀生技公司的研究成果，在現有傳統治療方式之外，提供精準的細胞治療，為病人帶來新的希望。

無菌隔離作業手套箱常用於一些錠劑或無菌針劑的製作，在日本已經普遍被醫院接受使用於細胞治療領域，但是在台灣的醫學中心使用這樣的設備來製作細胞製劑的醫院仍不多，目前已知就只有台大醫院及花蓮慈濟醫院有這樣的決心。孫立易主任表示，無菌隔離作業手套箱能保護檢體及操作人員的安全，密閉式的操作環境也有利於快速的過氧化氫消毒，很適合於目前特管辦法開放自體細胞治療的客製化要求。

在追求精準有效之前，病人的安全性更是重點之一。特管法規定醫療機構在送件前時應擬訂計畫書向中央主管機關申請許可，細胞製備應符合GTP相關規範。而GTP就是人體細胞組織優良操作規範，包括環境及設備機構流程的監控。

▲▼花蓮慈院基因暨幹細胞研製中心啟用讓許多面臨絕症、難症的病患及家屬有了新的選擇。（圖／慈濟醫院提供，下同）

▲▼花蓮慈院基因暨幹細胞研製中心實驗室。

衛生福利部醫事司司長石崇良說，把實驗室的檢測品質也納入，能讓細胞療法的管理更全面，期望讓台灣的細胞療法可以成為亞洲的亮點。

免疫細胞是人體與生俱來的能力，人體藉由完整的免疫系統抵抗外來物的感染、檢查並殺死包含癌細胞在內的不正常細胞。林欣榮院長表示，花蓮慈院與尖端醫合作之細胞因子誘導殺手細胞（CIK）應用，就是藉由抽取病人自身血液，在體外進行純化、訓練及培養後，讓免疫細胞增加並且活化，再回輸功能性更強免疫細胞去對抗癌細胞。

▲▼花蓮慈院基因暨幹細胞研製中心啟用讓許多面臨絕症、難症的病患及家屬有了新的選擇。（圖／慈濟醫院提供，下同）

除了剛獲衛福部許可的自體免疫細胞治療，花蓮慈院另外也向衛福部提出了針對退化性關節炎、慢性缺血性腦中風、脊髓損傷…等細胞療法治療計畫申請，期待未來能為更多需要的病人帶來新的希望。

小小的細胞發揮大大功效，讓許多面臨絕症、難症的病患及家屬有了新的選擇。

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