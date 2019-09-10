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腳後跟冒出小黑痣「2個月長大10倍」！　63歲男嚇壞就醫...查出罹癌第三期

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▲▼腳,光腳,草地,草。（圖／翻攝自pixabay）

▲男子的腳後突然冒出一顆黑痣。（示意圖／翻攝自pixabay）

記者洪珮瑄／綜合報導

浙江衢州市一名63歲的周大伯（化名）在3個月前，突然發現自己右腳的腳後跟冒出了一顆小黑痣，但當時他並沒有太在意，沒想到2個月過後，這顆黑痣竟然增大了10倍，甚至還出現潰瘍，導致走路困難。事後，他到醫院檢查時，被驗出罹患「惡性黑色素瘤」，當場嚇壞。

綜合陸媒報導，周大伯上個月在兒子的攙扶之下到醫院看病，被檢查出罹患「惡性黑色素瘤」第三期。據悉，周大伯平時在農村老家種甜，偶爾會出門賣些蔬菜來補貼家用，不過近期他卻突然感到全身無力，而且右腳的腳後跟上還有一顆老是潰瘍的黑痣，導致行動不便。

周大伯提到，「腳後跟的這顆痣也不知道是什麼時候長的，不過，3個月前的某天用水沖腳，結果無意間發現有一塊黑黑的，一開始還以為是泥巴沒沖乾淨，但後來覺得好像是一顆痣，沒想到2個月之後，居然長到跟一塊錢幣的大小一樣。」

▲腳後跟冒出小黑痣「2個月長大10倍」！　63歲男嚇壞就醫...查出罹癌第三期（圖／翻攝維基百科）

▲黑色素瘤。（圖／翻攝維基百科）

據悉，周大伯剛發現腳後跟的黑點時，雖然感到有些奇怪，但由於不痛不癢，所以並沒有太在意，沒想到2個月過後，這顆黑痣越來越大，甚至出現潰瘍情況，影響到他下田耕種。隨後，他趕緊打電話向兒子求救，第二天就到醫院看診。

醫生指出，這顆黑痣的形狀並不是常見的圓形或橢圓，而是不規則的，最長的地方甚至達到8公分，「此外，周大伯的腹股溝淋巴結出現了硬塊，代表具有轉移的情況，為惡性黑色素瘤三期的表現，也就是我們常說的癌症中晚期。」

醫生提到，「若周大伯再晚一些發現，進入到四期的階段，那麼治癒的可能性就非常小了，通常晚期黑色素瘤患者2年的生存率只有10%-15%。」據悉，醫生事後將周大伯腳後跟的黑痣切除，接著進行腹股溝淋巴結清掃；目前，周大伯正在進行術後免疫治療。

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