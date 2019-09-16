沙國油廠遭攻擊「國際油價飆漲19%」！川普授權釋出戰備儲油

▲川普授權釋出「戰略石油儲備」。（圖／路透社）

記者錢玉紘／綜合報導

沙烏地阿拉伯「阿美石油公司」（Saudi Aramco）兩座煉油廠14日受到無人機攻擊，沙國隨即宣布國內5成石油供應受影響，將暫停輸出。美國總統川普15日在推特發文指出，如果有必要的話，將釋出「戰備儲油」來協助穩定油價。



川普在推特上表示，「由於沙烏地阿拉伯受到的攻擊，可能會影響油價，我已經授權釋出『戰略石油儲備』（Strategic Petroleum Reserve），如果需要的話，會釋出足夠的數量來穩定市場供給充足，我也已經通知所有有關機構，加快批准德州以及其他各州正在進行的石油管道（工程）」。

隨後，川普也在推文內表示，「沙烏地阿拉伯的石油供應受到攻擊，我們有理由相信，已經知道罪魁禍首是誰，他們獲得授權鎖定目標，但仍要等待沙國回應，看他們認為是誰造成攻擊」。

布蘭特原油開盤大漲逾19%，在新加坡交易早盤一度大漲11.73美元，來到每桶71.95美元，目前價格約為67美元；WTI原油則一度漲超過13%，目前價格大約為每桶60美元。這個攻擊造成沙國每日產量減少570萬桶。對石油市場來說是史上最嚴重中斷，超越1990年8月，海珊攻擊科威特時，科威特和伊拉克供應損失的規模。

「阿美石油公司」兩座石油設施先前遭到無人機攻擊起火，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）指控伊朗是幕後主使，伊朗則嚴正否認。白宮顧問康威（Kellyanne Conway）在15日受訪時表示，總統川普仍可能再本月聯合國大會期間與伊朗總統羅哈尼（Hassan Rouhani）會晤。

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