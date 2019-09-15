黃之鋒赴哥倫比亞大學演講！大陸留學生突站起...「高唱國歌」抗議

▲在場2名大陸留學生突然站起唱國歌。（圖／翻攝自環視頻）

記者洪珮瑄／綜合報導

香港眾志秘書長黃之鋒與香港大學校園刊物《學苑》前總編輯梁繼平13日到美國紐約的哥倫比亞大學演講，呼籲美國國會通過《香港人權與民主法案》來支持香港的抗爭運動。不過，座談會結束時，有2名大陸留學生突然站起，並且高唱「中國國歌」表示抗議，現場氣氛一度尷尬。

綜合港媒報導，當天座談會剛結束時，2名大陸留學生站起並高唱國歌，而場外亦也有另萬幾名留學生手持五星旗抗議。據悉，當時現場一陣尷尬，黃之鋒和梁繼平在校方人員的護送下，迅速離開現場，過程中未有衝突發生。

▲黃之鋒和梁繼平事後在校方人員的護送下離場。（圖／翻攝自環視頻）

星島日報報導，黃之鋒在當天的演講中，除了呼籲美國國會通過《香港人權與民主法案》，更促請美國總統川普日後在與大陸簽訂貿易協議時，能加入人權條款。他指出，「香港面臨的《緊急情況規例條例》與戒嚴相似，擔心中國政府會派兵入城」。

▲黃之鋒呼籲美國支持香港民主。（圖／記者林敬旻攝）

黃之鋒提到，他們在反修例事件中扮演一定的角色，但並非真實的領袖，該示威活動是全由港人自發，並不是美國要透過他來干預香港，香港人只是希望能爭取普選，以及要求港府回應5大訴求。梁繼平強調，「中國不能在希望保持香港國際金融中心地位的同時，不給香港民主和自由。」

黃之鋒在演講中回應「避罪天堂」一說法，「我們希望不管是台灣人還是香港人，都能關注香港的抗議活動。」此外，對於大陸留學生高唱國歌一事，黃之鋒事後也表示，他非常樂見學生和平表達意見，「這是言論自由可貴的地方。」

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