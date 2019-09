越戰老兵淪螞蟻盛宴！女兒痛心見爸「被咬100個洞」…院方：2天前幫他洗過澡

▲馬瑞伯(Joel Marrable)在惡劣的環境下度過晚年。(圖/翻攝自推特《紐約每日新聞》(New York Daily News))

記者張靖榕/綜合外電報導

美國喬治亞州(Georgia)一名74歲的越戰退伍老兵,住進療養院後被院方人員疏於照顧,身上出現上百處被螞蟻咬過的傷痕。老兵的女兒前來探望,發現他整隻手掌都是腫的,要求院方替他轉移病房;院方表示當下有及時反應,也對退伍軍人家屬們感到抱歉。馬瑞伯在事發數天後離世。

根據《華盛頓郵報》(The Washington Post)報導,老兵馬瑞伯(Joel Marrable)的女兒蘿絲(Laquna Ross)表示,她6日剛回到亞特蘭大城(Atlanta),到一間退伍軍人療養中心探望父親的時候,發現父親的身上爬滿螞蟻,就連房間裡的天花板、地板、床上,「牠們到處都是」。

蘿絲向院方人員質問是什麼一回事,沒想到院方竟回答「2天前有發現馬瑞伯身上佈滿螞蟻,那時候我們以為他已經死了。」院方指出,當他們注意到馬瑞伯的情況,就「立刻行動」幫他洗澡,同時還貼心地為他蓋住鼻子,讓他在洗澡時還能夠呼吸。不過很顯然院方做得不夠,螞蟻又再次爬回馬瑞伯身上;蘿絲氣憤指出,父親曾加入空軍到越戰為國家賣命,晚年卻如此狼狽收場,「他值得更好的對待」。

Laquna Ross noticed the scores of red bite marks and swelling when she visited her Air Force veteran dad Joel Marrable at the Eagle’s Nest Community Living Center inside the Atlanta VA Medical Center Sept. 6. https://t.co/dE83WLo3gg