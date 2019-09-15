她從醫院跑出來…搭小黃上山「找弟弟求良藥」　司機驚覺不對勁報警

▲桃園女獨行台北上山求良藥，警方協助返家。（圖／記者孫于珊翻攝）

記者孫于珊／台北報導

台北市士林區平菁街4日清晨「有乘客坐計程車不付錢！」警方獲報後前往現場發現，這名「霸王女乘客」疑有精神障礙，一下說自己要找弟弟、一下又說要求良藥，且報出的姓名與真實身分截然不同，於是員警用各種方式查詢，終於得知她姓張、來自桃園，便趕緊連繫其家人，最後更熱心得將她載返家。

當天清晨4時54分許，小黃司機向警方報案表示，他在木柵指南宮附近遇到張女攔車，說要到平菁街43巷找在山上種菜的弟弟，但到達目的地後，張女卻稱身上沒錢，要等到5點弟弟開始做工才能付錢，讓他驚覺不對勁報警處理。

女子還向員警自稱田○○，來山上是為了求得醫治身體良藥，交談過程中，員警發現女子疑有精神障礙跡象，於事先帶回派出所安置，然後以警用查詢系統過濾、比對姓名，但都查無相關資料，員警只好改以聊天方式詢得她的身分證字號，才查到她的本名，並聯繫到張女母親。

母親表示，張女患有精神疾病，原本要前往醫院住院治療，但因沒病床就自行離去也沒回家。由於母親年事已高、行動不便，無法自行到台北接女兒回家，於是熱心員警將張女載送至804國軍桃園總醫院交由母親照護，令家屬對於警方協助深表感激。

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