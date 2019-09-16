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北部人注意！4港客搭小黃「西門→新莊跳表675元」急下車：坐45分還沒到

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西門→新莊卻走三蘆　4港客搭小黃一看「跳表675元」急下車：坐45分還沒到。（圖／翻攝「爆料公社二社」臉書社團）

▲網友貼出該小黃的車牌說，「有在北部坐計程車的朋友，看到此車輛記得要攔請三思，小心被多繞路收費。」（圖／翻攝「爆料公社二社」臉書社團）

記者陳俊宏／綜合報導

4名香港遊客來台，搭計程車要找台灣友人過中秋節，結果發現司機疑似刻意繞遠路，從西門町到新莊竟然要675元，他們趕緊下車打電話報警，連警察都說太誇張。其中一名吳小姐說，來台灣那麼多次從來沒被計程車司機騙，「這次太過分了吧，聽到我們在講廣東話時候，他（可能）就想『嗯，我要騙你們』。」

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一名網友在「爆料公社二社」臉書社團說，13日晚間約7時多，4名由外國來的朋友準備從西門前往新莊尋找朋友，在路上隨意攔一輛計程車；司機或許聽到乘客對話發現是外國人，所以可能起了一些歹念想多賺點錢，一路刻意繞路。

該網友表示，外國朋友開Google地圖導航，發現與導航路線不同，便一直叫司機轉彎；司機不但不轉彎，還刻意加速往前，並說「這裡不能轉彎」，一直打發乘客，車上跳表已經來到675元，所以朋友選擇直接下車，且也還沒到達目的地。

▼網友貼出網站試算計程車車資圖，預估當時從西門町到新莊只要185到270元。（圖／翻攝「爆料公社二社」臉書社團）

西門→新莊卻走三蘆　4港客搭小黃一看「跳表675元」急下車：坐45分還沒到。（圖／翻攝「爆料公社二社」臉書社團）

原PO指出，朋友下車就打電話報案，「警方也覺得收費收到675元很誇張」；警方一開始聯絡司機，還得到對方「會到派出所說明」的回應，後來再打給司機時，對方已關機無回應。他也貼出司機的車牌與執業登記證，「台灣有這樣的計程車司機，真是丟臉丟到國外去了。有在北部坐計程車的朋友，看到此車輛記得要攔請三思，小心被多繞路收費。」

其中一名當事人吳小姐接受《東森新聞》訪問說，「我是覺得有點傻眼，因為我來那麼多次，從來沒有被計程車司機騙，這次太過分了吧！聽到我們在講廣東話時候，他（可能）就想『嗯，我要騙你們』。」

吳小姐一行人從西門町紅樓附近上車要到新莊體育場附近，沿中發現經過三重、蘆洲，感覺怪怪的，如果按照最快路線，預估車資270到300元，車程大概15分鐘；沒想到坐45分鐘、花675元，還沒抵達目的地。

吳小姐表示，「我覺得這幾天，你們台灣的路還滿順的，但是我7點10分上車，我8點多還沒有到我朋友家…他如果騙我400元，我可以接受，但是是675元。所以我們下車打給警察局，警察也說『他也太誇張了吧』！」

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