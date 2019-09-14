轉眼就不見！粗心媽接哥哥放學卻搞丟5歲弟弟　一通電話心安了

▲粗心媽接哥哥放學卻搞丟5歲弟弟，幸有警察及熱心家長協助尋回。（圖／記者孫于珊翻攝）

記者孫于珊／台北報導

台北市南港區10日晚間，一名劉姓媽媽牽著年約5歲的小兒子出門，但途中卻不小心把孩子弄丟，怎麼找都找不到，讓媽媽急得報警，孩子找不到媽媽也在路旁哭泣，所幸遇到熱心的安親班家長，把孩子先帶到餐廳照顧並聯繫家屬，才順利讓這對母子平安團圓。

玉成派出所警員吳漢銘、楊凱帆當天晚間6時25分許，獲報重陽路上有小孩走丟，於是火速趕赴現場，發現一名女子神情慌張無助，經了解得知，這名媽媽原帶著小兒子要去安親班接回大兒子，但一不留神，小兒子就不見人影且遍尋不著，媽媽擔心兒子年紀尚小，深恐發生危險，於是急需警方協助。

員警立即通報線上警網協尋，並調閱沿途監視器查詢孩童行蹤，同時也沿路尋找，約20分鐘後，媽媽接到一通來電稱，小孩在某餐廳用餐！原來是安親班家長接小孩返家途中，看見有小朋友在路邊哭，身邊也不見大人，便趨前詢問得知是小孩同學的弟弟，於是先將他帶到附近餐廳用餐並協助聯繫家長。

員警得知孩子平安後，當即駕車載媽媽至餐廳接回孩子，母子見面相擁而泣，媽媽對自己粗心大意自責不已，對於寶貝兒子能回到身邊，她十分感激員警及安親班家長的熱心協助。

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