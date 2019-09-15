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國5北上最塞！國道避開「9大地雷路段」　19時車潮能紓解

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▲▼清明連假國道返鄉車潮。（圖／記者陳家豪攝）

▲收假日預估會出現北返車潮，建議用路人提早上路避免塞車。（圖／記者陳家豪攝）

記者胡順惠／台北報導

今天是中秋連假最後一天，以收假車潮為主，雙向車流為110百萬車公里，北上車流量是平常日的1.5倍，將有9大地雷路段，其中國5頭城至坪林路段旅行時間為7倍。高公局交管組科長賴建宇表示，下午開始會有北返車潮，預估10時至19時路況較為壅塞，按照往年經驗不會塞車到太晚，估計18時至19時車潮就能紓解，建議用路人利用上午提早北返。

●9月15日重點壅塞時段及路段

請繼續往下閱讀...

國1下午北向
15-18時新竹系統-竹北（4倍）
13-18時西螺-埔鹽系統（4倍）
14-18時南屯-后里路段（4倍）

國3下午北向
15-18 時關西-大溪（4 倍）
14-19 時大山-香山（4 倍）
15-18 時竹山-中興（3 倍）
15-18 時霧峰系統-霧峰（3 倍）

國5上下午北向
10-19 時頭城（台 9 礁溪轉運站）-坪林（7倍）

國6下午西向
16-18 時舊正 - 霧峰系統（3 倍）

▲▼9月15日收假日北上壅塞路段。（圖／高公局提供）▲▼9月15日收假日北上壅塞路段。（圖／高公局提供）

▲▼9月15日收假日北上壅塞路段。（圖／高公局提供）

另為分散尖峰車流及抑制短途旅次，根據高公局規劃，9月13日至15日實施國5高乘載管制、匝道封閉、單一費率、國3「新竹系統至燕巢系統」採單一費率再8折收費、深夜0-5時暫停收費、開放路肩及匝道儀控措施，提醒用路人如要開車出門，可先查詢地圖並妥善規劃行車路線，以避開壅塞路段及時段。

▲▼ 中秋連假國道疏運措施。（圖／高公局提供）

▲中秋連假國道疏運措施。※點圖可放大

●中秋連假國道疏運措施如下

一、收費措施：
(一)單一費率（即採長途折扣費率，無每日20公里優惠里程）：108年9月13日至9月15日。
(二) 路段差別費率：108年9月13日至9月15日，國3「新竹系統至燕巢系統」採單一費率再8折收費。
(三) 暫停收費：108年9月13日至9月15日，每日0至5時國道全線暫停收費。


二、入口高乘載管制：
(一) 108年9月13日及14日7至12時，實施國5南港系統、石碇及坪林交流道之南向入口匝道高乘載管制。
(二) 108年9月14日及15日14至21時，實施國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道之北向入口匝道高乘載管制。另國5北向高乘載結束時間將視交通狀況機動調整。

三、入口匝道封閉：
(一) 108年9月13日0至24時，封閉國1平鎮系統南向入口及埔鹽系統南向入口匝道。
(二) 108年9月14日0至24時，封閉國1埔鹽系統南向入口、國1虎尾及埔鹽系統北向入口及國3竹南北向入口匝道。
(三) 108年9月15日0至24時，封閉國1虎尾及埔鹽系統北向入口及國3竹南北向入口匝道。

四、開放路肩：
現有開放路肩措施照常實施外，108年9月13日至9月15日，每日增加開放路肩路段與時段供小型車行駛。

五、入口匝道儀控：
(一) 視高速公路主線交通狀況，採取較嚴格之匝道儀控管制。
(二) 另針對重點交流道(國1五股、機場系統、湖口、竹北南向入口，嘉義、永康、雲林系統、西螺、北斗、頭屋北向入口；國3安坑、中和、土城、鶯歌系統南向入口，竹崎、水上系統、古坑系統、竹山、霧峰系統、西濱北向入口)採嚴格匝道儀控管制。
(三) 針對10個重點路段實施精進式匝道儀控(國1南向楊梅至新竹、苗栗至豐原南下、彰化系統至埔鹽系統，北向台北至大華系統、西螺至埔鹽系統、三義至頭屋、彰化系統至后里北上；國3南向土城至大溪、快官至霧峰，北向後龍至西濱)。

六、國5機動實施大客車通行路肩及主線儀控：
假日視國5北向交通狀況機動開放宜蘭至頭城北向路段路肩供大客車通行並啟動主線儀控。

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國道地雷路段高公局

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