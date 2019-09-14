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連假第二天國道藏「14大地雷路段」　國5北上估塞11hrs到深夜

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▲▼清明連假國道返鄉車潮。（圖／記者陳家豪攝）

▲今天下午北上會開始湧入北返車潮。（圖／記者陳家豪攝）

記者胡順惠／台北報導

時序來到秋節連假第二天，交通部高公局預估，14日主要以旅遊及收假車流為主，雙向車流為112百萬車公里，共有14大地雷路段，車流量是平常的1.4倍。高公局科長曾國禎表示，國5上午南港系統南下坪林將湧入比平常多5倍車潮，13時則開始出現北上車潮，頭城到坪林車流量為平時7倍，預估一路塞到深夜24時，最多恐塞11小時。

根據高公局先前預測，「上午南下」有5大地雷路段，包含國1南向楊梅至新竹系統、彰化系統至埔鹽系統；國3南向三鶯至關西、烏日到霧峰以及國5南向南港系統至坪林。

請繼續往下閱讀...

「下午北上」則有9大地雷路段，包含國1北上西螺至埔鹽系統、南屯至后里、新竹系統至竹北；國3北上關西至大溪、大山到香山、竹山到中興、霧峰系統到霧峰；國5北上頭城至坪林；國6西向舊正至霧峰系統。

●9月14日易壅塞路段及車流量

國1上午南下
楊梅-新竹系統（4倍）
彰化系統-埔鹽系統（3倍）

國3上午南下
三鶯-關西路段（4倍）

國5上午南下
南港系統-坪林（5倍）

國1下午北上
西螺-埔鹽系統（3倍）

國3下午北上
關西-大溪（3倍）

國5下午北上
頭城-坪林（7倍）

▲▼14日北部北上易塞路段。（圖／高公局）

▲▼上午南下易塞路段。（圖／高公局提供，下同）

▲▼14日中部北上易塞路段。（圖／高公局）

▲▼14日北部南下易塞路段。（圖／高公局）

▼下午北上易塞路段。

▲▼14日中部南下易塞路段。（圖／高公局）

另為分散尖峰車流及抑制短途旅次，根據高公局規劃，9月13日至15日實施國5高乘載管制、匝道封閉、單一費率、國3「新竹系統至燕巢系統」採單一費率再8折收費、深夜0-5時暫停收費、開放路肩及匝道儀控措施，提醒用路人如要開車出門，可先查詢地圖並妥善規劃行車路線，以避開壅塞路段及時段。

▲▼ 中秋連假國道疏運措施。（圖／高公局提供）

▲中秋連假國道疏運措施。

●中秋連假國道疏運措施如下

一、收費措施：
(一)單一費率（即採長途折扣費率，無每日20公里優惠里程）：108年9月13日至9月15日。
(二) 路段差別費率：108年9月13日至9月15日，國3「新竹系統至燕巢系統」採單一費率再8折收費。
(三) 暫停收費：108年9月13日至9月15日，每日0至5時國道全線暫停收費。


二、入口高乘載管制：
(一) 108年9月13日及14日7至12時，實施國5南港系統、石碇及坪林交流道之南向入口匝道高乘載管制。
(二) 108年9月14日及15日14至21時，實施國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道之北向入口匝道高乘載管制。另國5北向高乘載結束時間將視交通狀況機動調整。

三、入口匝道封閉：
(一) 108年9月13日0至24時，封閉國1平鎮系統南向入口及埔鹽系統南向入口匝道。
(二) 108年9月14日0至24時，封閉國1埔鹽系統南向入口、國1虎尾及埔鹽系統北向入口及國3竹南北向入口匝道。
(三) 108年9月15日0至24時，封閉國1虎尾及埔鹽系統北向入口及國3竹南北向入口匝道。

四、開放路肩：
現有開放路肩措施照常實施外，108年9月13日至9月15日，每日增加開放路肩路段與時段供小型車行駛。

五、入口匝道儀控：
(一) 視高速公路主線交通狀況，採取較嚴格之匝道儀控管制。
(二) 另針對重點交流道(國1五股、機場系統、湖口、竹北南向入口，嘉義、永康、雲林系統、西螺、北斗、頭屋北向入口；國3安坑、中和、土城、鶯歌系統南向入口，竹崎、水上系統、古坑系統、竹山、霧峰系統、西濱北向入口)採嚴格匝道儀控管制。
(三) 針對10個重點路段實施精進式匝道儀控(國1南向楊梅至新竹、苗栗至豐原南下、彰化系統至埔鹽系統，北向台北至大華系統、西螺至埔鹽系統、三義至頭屋、彰化系統至后里北上；國3南向土城至大溪、快官至霧峰，北向後龍至西濱)。

六、國5機動實施大客車通行路肩及主線儀控：
假日視國5北向交通狀況機動開放宜蘭至頭城北向路段路肩供大客車通行並啟動主線儀控。

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