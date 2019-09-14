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收假日國道避開「9大地雷路段」　國5北上行車時間多7倍

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▲▼國道一號,國一,中山高,高速公路,交通（圖／記者季相儒攝）

▲國道上午交通狀況大致良好，下午將提早湧入北返車潮。（資料圖／記者季相儒攝）

記者胡順惠／台北報導

今天是中秋連假第二天，主要以旅遊及收假車流為主，即時路況顯示交通狀況大致良好。交通部高速公路局提醒，下午可能提早出現北返車流，9條路段將出現雍塞情形，尤其國5北向頭城至坪林路段可能塞到深夜，14時至21時實施蘇澳至頭城北向高乘載管制，建議用路人透過系統查詢較佳出發時間或改走替代道路。

【19:04更新】高公局表示，明（15）日預估國道總延車公里為110百萬車公里，為平日87百萬車公里的1.3倍，其中北向交通量可達64百萬車公里，為平日的1.5倍，將有9大地雷路段，其中國5頭城至坪林路段旅行時間為7倍，建議欲北上的用路人上午先上路。

請繼續往下閱讀...

高公局預測，明國道下午將有9大北上地雷路段，包含國1北上西螺-埔鹽系統、南屯-后里、新竹系統-竹北，國3北上關西到大溪、大山到香山、竹山到中興、霧峰系統到霧峰，以及國5北上頭城到坪林、國6西向舊正-霧峰系統等。

【18:06更新】國5北上頭城到坪林仍舊車多，時速只有38公里，坪林到石碇則是54公里，石碇到南港也一度「紅色警戒」，目前車速約40公里；國5北上回堵長度，主線雪隧3.5公里，頭城(台9)入口排隊1.5公里。另外，國1北上新竹到湖口、高科到路竹也是車多，車速不到40公里。

【16:18更新】目前國5北上頭城至坪林時速34公里；北向匝道排隊狀況，主線雪山隧道入口處排隊 3.5 公里，頭城(台9) 入口匝道排隊1.5公里。另外，國1北上湖口服務區到湖口也是車多，時速不到40公里。

【15:18更新】國5北上頭城至坪林時速只有31公里；國1北上內湖到高架汐止端、台中到大雅、台南到大灣也是車多，時速不到40公里。

▲▼中秋連假第二天路況。（圖／翻攝高公局即時路況）

▲國5開始塞了。（圖／翻攝高公局即時路況）

根據高公局預測，今天「下午北上」有9大地雷路段，包含國1北上西螺至埔鹽系統、南屯至后里、新竹系統至竹北；國3北上關西至大溪、大山到香山、竹山到中興、霧峰系統到霧峰；國5北上頭城至坪林；國6西向舊正至霧峰系統。高公局特別提醒，國5上自13時開始出現北上車潮，頭城到坪林車流量為平時7倍，預估一路塞至24時，最多恐塞11小時。

▲▼14日北部北上易塞路段。（圖／高公局）

▲▼14日下午將提早湧現北上車潮。（圖／高公局）

▲▼14日中部北上易塞路段。（圖／高公局）

高公局說，14日0至5時總延車公里為5.1百萬車公里，為年平均平日3.6百萬車公里的1.4倍；截至上午12時，國道全線總延車公里為35.6百萬車公里，預估本日交通量為112百萬車公里，仍在預期流量之範圍內。西部國道路網上午壅塞路段包含國1北向內湖至高架汐止端；國3南向霧峰至霧峰系統等，其餘路段均能維持行車順暢。國5上午雙向車流亦能維持行車順暢。

交通事故延遲車流運行。高公局報告，10時59分國1北向76.4K內側車道2小車追撞事故回堵4k、11時01分國1北向320.5K內側車道4小車追撞事故回堵3k、11時43分國1北向213K內中車道2小車追撞事故回堵2k，影響整體車流甚鉅。

▲▼國1北向213K內中車道發生2小車追撞事故，車流回堵2公里。（圖／高公局提供）

▲國1北向213K內中車道發生2小車追撞事故，車流回堵2公里。（圖／高公局提供，下同）

為避免用路人連續假期在國道上塞車，高公局已規劃 4 條長途及 7 條短途替代道路，提供避開塞車，針對長途部分，建議民眾多利用台 9 替代國 5、台 63 替代國 6、台 61 替代國 1 國 3，轉換道路更好走，避免塞在車陣中；短途部分，建議高速公路易壅塞地區之民眾儘量利用省縣道，不要上國道。

▲▼ 中秋連假國道疏運措施。（圖／高公局提供）

▲中秋連假國道疏運措施。※點圖可放大

●中秋連假國道疏運措施如下

一、收費措施：
(一)單一費率（即採長途折扣費率，無每日20公里優惠里程）：108年9月13日至9月15日。
(二) 路段差別費率：108年9月13日至9月15日，國3「新竹系統至燕巢系統」採單一費率再8折收費。
(三) 暫停收費：108年9月13日至9月15日，每日0至5時國道全線暫停收費。


二、入口高乘載管制：
(一) 108年9月13日及14日7至12時，實施國5南港系統、石碇及坪林交流道之南向入口匝道高乘載管制。
(二) 108年9月14日及15日14至21時，實施國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道之北向入口匝道高乘載管制。另國5北向高乘載結束時間將視交通狀況機動調整。

三、入口匝道封閉：
(一) 108年9月13日0至24時，封閉國1平鎮系統南向入口及埔鹽系統南向入口匝道。
(二) 108年9月14日0至24時，封閉國1埔鹽系統南向入口、國1虎尾及埔鹽系統北向入口及國3竹南北向入口匝道。
(三) 108年9月15日0至24時，封閉國1虎尾及埔鹽系統北向入口及國3竹南北向入口匝道。

四、開放路肩：
現有開放路肩措施照常實施外，108年9月13日至9月15日，每日增加開放路肩路段與時段供小型車行駛。

五、入口匝道儀控：
(一) 視高速公路主線交通狀況，採取較嚴格之匝道儀控管制。
(二) 另針對重點交流道(國1五股、機場系統、湖口、竹北南向入口，嘉義、永康、雲林系統、西螺、北斗、頭屋北向入口；國3安坑、中和、土城、鶯歌系統南向入口，竹崎、水上系統、古坑系統、竹山、霧峰系統、西濱北向入口)採嚴格匝道儀控管制。
(三) 針對10個重點路段實施精進式匝道儀控(國1南向楊梅至新竹、苗栗至豐原南下、彰化系統至埔鹽系統，北向台北至大華系統、西螺至埔鹽系統、三義至頭屋、彰化系統至后里北上；國3南向土城至大溪、快官至霧峰，北向後龍至西濱)。

六、國5機動實施大客車通行路肩及主線儀控：
假日視國5北向交通狀況機動開放宜蘭至頭城北向路段路肩供大客車通行並啟動主線儀控。

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