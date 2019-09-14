高嘉瑜唱《追追追》台語臭乳呆！大哥一聽就擦汗　網友點歌了：《浪子回頭》

▲高嘉瑜跑行程歡唱《追追追》，被發現台語臭乳呆。（圖／翻攝自高嘉瑜臉書）



記者林彥臣／綜合報導

台北市議員「港湖女神」高嘉瑜中秋連假行程不斷，在中秋節當天先是在臉書PO出自己「魚肉鄉民」全紀錄，走到哪裡都被民眾餵食烤肉，今天又在臉書PO出歡唱《追追追》與民眾同樂，不過有網友發現高嘉瑜的台語似乎有些「臭乳呆」。

高嘉瑜曾經在節目上，獻唱學生時期校園美女選拔的歌曲蔡依林《Don't stop》，一度使她的歌聲成為大家調侃的笑點，日前她在臉書上貼出與小朋友合唱《學貓叫》，因為選對歌路讓她成功雪恥。

▲還有網友發現高嘉瑜，一開口背後大哥就擦汗。（圖／翻攝自高嘉瑜臉書）



高嘉瑜在雪恥之後，似乎越唱越有心得，在14日中秋連假期間，透過跑行程的機會再度開歌一曲，由於現場的民眾以長輩居多，所以這次挑戰的歌路也跟過去截然不同，是黃妃演唱的經典台語歌「追追追」，不過卻有眼尖的網友發現，她一開口背後的大哥就在擦汗。

網友對於這次的歌聲表示，「噗，現在不是流行浪子回頭」、「有點臭伶呆的台語」、「你真的適合學貓叫！」、「下次唱，浪子回頭看看」、「效果十足的歌聲，實在太親民了」、「後面主持人是聽一聽之後再擦汗嗎？」。

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