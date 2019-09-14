圍標台電950萬工程　2廠商「電話號碼一模一樣」...秒被抓包

▲黃姓工程公司負責人想承攬台電興達火力電廠標案找人假投標，卻栽在相同的電話號碼被法院判刑。（圖／翻攝維基百科）



記者洪正達／高雄報導

台電興達火力發電廠2016年11月對外招標「興四機爐底水封槽及爐內斜坡大修」工程，一間工程公司看上這筆高達950萬的採購金額，又擔心投標廠商不足3家可能會流標，於是找來另家無意投標的廠商一同參與標案，但卻在開標當天被台電人員發現，橋頭地院審理後依妨害投標未遂罪，將2間工程公司負責人分別判處徒刑4個月及3個月，可易科罰金，全案仍可上訴。

判決書指出，有意承攬該標案的工程公司黃姓負責人，為了降低流標風險並提高自己得標的機率，說服另家沒有投標意願工程行方姓負責人進行假投標，並在2016年12月13日送出投標文件，不過卻在隔天12月14日開標時，台電承辦人員對標書進行審查，發現2間投標廠商的登載的聯絡電話一樣，懷疑有「異常重大關聯」決定不予開標，整起案件經橋檢調查後，認定2間廠商負責人依違反《政府採購法》起訴。

橋頭地方法院指出，黃、方2人有意製造廠商競爭假象，影響到台電公司採購標案的正確性，且本案採購金額高達950萬元，一旦順利得標至少有百萬利潤，不過，簡易庭考量到全案由原先有意承攬的黃姓負責人主導，陪標的方姓負責人未獲其他利益，犯罪情節較輕，且兩人又在審理時坦承犯行，依涉《共同妨害投標未遂罪》，分處黃、方2人4個月及3個月有期徒刑，可易科罰金12萬元及9萬元，並依法科罰黃的工程公司10萬元罰金，全案仍可上訴。