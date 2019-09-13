相隔32年點亮十三層！優人神鼓火災滿月特別演出　「台版德魯納酒店」中秋復活



▲相隔32年點亮十三層！被稱為「台版德魯納酒店」、「台版天空之城」的十三層遺址，在中秋夜復活。（圖／新北市文化局提供）

記者林育綾／新北報導

沈睡了32年，被網友稱為「台版天空之城」、「台版德魯納酒店」的龐大古老建築十三層遺址，將在今（13）日中秋夜復活了！為了「點亮十三層」點燈儀式，優人神鼓也特別創作《光明海島》藝術表演，祭祀金瓜石和水湳洞古老大地，讓這跨越時空的「光的作品」像是守護台灣這座海島的光明燈，給予祝福和希望。《ETtoday旅遊雲》粉絲團也將同步直播，見證歷史性一刻！

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韓劇《德魯納酒店》在夜晚點燈營業，而「點亮十三層」點燈儀式將於9月13日晚間19:00舉行，由新北市政府、基隆市政府、台電及文化總會共同舉辦，未來晚間6點至9點將會固定點亮！

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「點亮十三層」為台電公司「新北金瓜石第一期」公共藝術設置計畫，2018年5月經新北市公共藝術審議會通過，由國際照明大師周鍊、藝術家何采柔共同創作燈光藝術，以水湳洞選鍊廠建築本體為主要照明範圍，運用不同亮度的柔和琥珀色燈光照亮建築。



▲優人神鼓為了「點亮十三層」特地創作《光明海島》表演。（圖／優人神鼓）

優人神鼓特地創作的《光明海島》表演也是公共藝術計畫內容之一，他們與在地居民以表演藝術祭典，透過火祭祈福、鼓聲、武術、原住民歌聲傳唱及舞蹈等，祭祀金瓜石和水湳洞歷史古老大地。

優人神鼓提到，「十三層點亮後，在祭祀裡光的軌跡劃亮了龐大的古老建築，而台灣這座大島嶼將也因這座古老建築身上的光，擁有了延伸歷史靈魂記憶的載體，連結了土地的古今。這個跨越時空關於光的作品，我們稱之為光明海島，因為那一份光明，像所有台灣人信仰中的光明燈一樣，守護著台灣這座海島上所有的子民與自然土地之靈，永遠給台灣祝褔和希望。」



▲優人神鼓在老泉山的臨時排練場，如常排練。（圖／優人神鼓粉絲團）

優人神鼓上月13日歷經老泉山排練場大火，整棟木屋燒毀、失去許多樂器，31年心血付之一炬，所幸無人傷亡。當時創辦人劉若瑀帶領著團員，一起檢討「是不是老天爺要告訴我們什麼？」「我們都要重新反省與大自然相處的方式」，決定以更自然的方式在山上進行排練。

他們將老泉山上的大舞台，作為臨時排練場，也在臉書分享「我們並沒有因鉅變而改變，仍依循著優人精神，一步一步的走，踏實且堅定的走！每一天的排練，都是為了如常舉行的演出，並未停歇！」

如今遭逢祝融恰好滿一個月，優人神鼓將參與荒廢32年的「十三層遺址」點亮儀式，也宛如象徵重生。《光明海島》演出預計緊接於19:25點燈儀式後，在19:30開始表演至20:40，表演活動為免費參與。

民眾將能藉由「優人神鼓」充滿靈氣與生命力的鼓聲，以及燈光藝術，見證「十三層遺址」重新點亮的歷史性一刻，遙想歷史建築作為昔日重要礦業城鎮的黃金風貌，邁入新的時代。



▲荒廢32年的「十三層遺址」將重新點亮。（圖／記者徐文彬攝）



新北市副市長吳明機也表示，新北市政府作為共同主辦單位，投入大量時間、資源與心力，前置籌備階段包括公共藝術審議、文化資產及污染防治計畫審查，而在活動準備階段，交通疏運、安全維護及環境清潔等，皆挑戰甚鉅，透過多次跨局處會議及現場會勘，確保活動諸多細節，讓民眾可以在中秋連續假期，盡情觀賞水湳洞地區夜晚之美。

新北市政府文化局表示，民眾除了觀賞十三層點燈，9月13日至9月15日連續三日，黃金博物館也於遊客服務中心前廣場推出「金夜太美」系列活動，是黃金博物館開館15年來，首次開放夜間戶外體驗活動，下午5時至8時30分，點起全新打造的浪漫燈光、搭配販售在地特色風情創意料理與文創商品市集，14號當日現場還有Big Apple搖擺舞團，歡迎民眾前往體驗水金九地區夜晚的美麗！

點亮十三層

日期：2019年9月13日

時間：19:00-19:30點亮十三層儀式、19:30-20:40優人神鼓《光明海島》演出

地點：新北市瑞芳區水湳洞停車場（當晚現場將有交通管制）

交通管制

水湳洞停車場當天不開放停車，周邊道路下午5至9點半進行交通管制

大眾運輸工具：可搭公車（791、856、826、891、1811等路線）直達現場；另外，也可搭台鐵至瑞芳火車站或自行開車走台62線至海科館轉乘免費接駁車。

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