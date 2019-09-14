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學者盼國營事業加入「空汙預警應變體系」　環保署：持續調查影響性

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▲▼ 台北地區霧霾空拍,新店市區,碧潭,霧霾,空汙,能見度不高。 （圖／記者湯興漢攝）

▲莊秉潔認為，國營事業應帶頭加入空汙預警應變體系。 （示意圖／記者湯興漢攝）

記者許展溢／台北報導

中興大學環工系教授莊秉潔今（14日）在臉書提到以「台電終於決心調度減煤，然後呢」為題投書媒體。內文指出國營事業中的大汙染源如中油、中鋼和台肥等應帶頭加入空汙預警應變體系等意見。環保署以數據回應，104年至今年8月空氣品質皆持續改善，對於高科技產業氨排放情況，會持續調查影響性並改善。

環保署指出，因應我國秋冬季節為空氣品質不良好發期間，已依空氣汙染防制法（空汙法）第14條所授權訂定的「空氣品質嚴重惡化緊急防制辦法」內，明確規範於各級空氣品質不良階段，公私場所應配合削減之汙染排放比率，同時也協調經濟部與台電在空品預報顯示不良時，提前進行友善降載。

請繼續往下閱讀...

▲▼高雄空汙。（圖／記者呂佳賢攝）

▲環保署表示，空氣品質已逐年改善。（示意圖／記者呂佳賢攝）

環保署舉台電108年度「環保調度與空汙排放管理計畫」為例，空品不良好發期間，在不影響供電穩定下，整體減煤增氣後可減少粒狀物排放量328公噸、硫氧化物3535公噸、氮氧化物2011公噸，以舒緩空品不良情形。

至於推動國營事業及大型企業減量部分，環保署說明，主要透過電力業、石化業、鋼鐵業及水泥業等行業，透過改用低硫分燃料、天然氣或VOCS含量較低的原料、增設防制設備或提升防制設備效率及安排於空品不良季節時進行製程降載或設備歲修等作為下，107年整體排放量較105年削減約16%。

▲▼台中空汙空拍。（圖／台灣健康空氣行動聯盟提供）

▲台中空汙空拍。（示意圖／台灣健康空氣行動聯盟提供）

船舶用油部分，環保署指出，已規範外籍船舶及航駛國際航線的國籍船舶從1月起進入我國國際商港應採用硫含量0.5%以下的低硫燃油，更與中油協商，全面落實船舶使用低硫燃油政策，另針對國內航線客貨輪船，也正與航運業者及中油協商，以降低該等船舶所使用油品硫含量。同時積極推動有害空氣汙染物管理、鍋爐管制標準、機車汰舊換新、市區柴油公車汰換為電動公車以及港區岸電等工作，以持續減少汙染排放。

環保署指出，統計今年1月至8月底止空氣品質監測成果，全國各項空氣汙染物濃度均呈現下降趨勢，今年更為近5年（104~108年）同期（1至7月）以來最好。其中，大家最關心的全國空氣品質指標AQI紅色警示次數，從104年997次，逐年降低，截至今年8月底為160次。對於高科技產業氨排放情況，環保署強調，持續調查推估其影響性，納入細懸浮微粒改善措施。

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