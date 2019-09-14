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警政署長陳家欽現身大安分局　中秋節陪警員「親情視訊」

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記者邱中岳／台北報導

警政署長陳家欽13日上午前往大安警分局，慰問大安分局同仁，陳家欽認為，警察工作常要犧牲假期而無法與家人團聚過節，在中秋節當日特別安排行程，親自蒞臨大安分局並致贈加菜金等慰勞品，關懷慰問於節日輪值堅守崗位警察同仁。

署長陳家欽特別剝柚子給同仁享用，甚至特製大安柚月餅給同分享，署長更陪伴在場員警以電話視訊聯絡無法返家相聚的同仁家人，視訊中有女警媽媽對著二個委請婆婆照顧的小孩藉由視訊表達思念。

▲▼警政署長陳家欽中秋節當天到大安分局，陪無法返家的警員親情視訊。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲警政署長陳家欽中秋節當天到大安分局，陪無法返家的警員親情視訊。（圖／記者邱中岳翻攝）

另外，也有女警透過視訊問候重聽的阿嬤，因為怕老人家聽不懂，只好直接對阿嬤介紹署長說「阿嬤！這是我們的大老闆」，讓現場氣氛相當歡樂，署長除親自向每位同仁家人表達謝意，並表示身為警察的大家長，一定會努力照顧警察同仁，請同仁家人放心。

警政署長陳家欽表示，警察是一個大家庭，也是一個團隊，除感謝大家在節日堅守工作崗位，也祝福全體警察同仁中秋佳節愉快，期勉大家發揮團隊精神，各司其職，做好維護社會治安工作。

▲▼警政署長陳家欽中秋節當天到大安分局，陪無法返家的警員親情視訊。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲警署長陳家欽說，警察是個大家庭、是個團隊，祝福全體警察同仁中秋佳節愉快。（圖／記者邱中岳翻攝）

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