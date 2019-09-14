美眾院反科技壟斷！　要求臉書蘋果4巨頭繳交內部文件

▲ 司法委員會致函Facebook、Google、亞馬遜及蘋果公司。（示意圖／CFP）

記者詹雅婷／綜合報導

美國政府擴大針對科技巨擘的反壟斷調查，眾議院司法委員會13日要求亞馬遜、臉書、蘋果與Alphabet旗下子公司谷歌的高層提供公司內部文件，要求10月14日前交出內部電子郵件及詳細財務資訊等相關紀錄。

綜合路透社、華盛頓郵報報導，眾院司法委員會致函要求科技公司高層提供過去10年的收購案相關內部信件，包括財務報表、潛在併購目標的相關討論以及因競爭所做的事前調查。據瞭解，這些文件可能揭露公司在廣告、電商等領域的主導地位是否源自於「反競爭」（anti-competitive）行為。

儘管委員會的信函並非正式法律要求，但確實握有關鍵權力，迫使4間全球科技巨擘交出相關文件，或在必要時出席聽證會。目前已知蘋果執行長庫克（Tim Cook）、亞馬遜執行長貝佐斯（Jeff Bezos）、臉書執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）及Alphabet執行長佩吉（Larry Page）等人都是被鎖定的對象。

眾院民主黨籍司法委員會主席納德勒（Jerrold Nadler）與共和黨籍眾議員柯林斯（Doug Collins）、單勃納（Jim Sensenbrenner）和反托拉斯小組委員會主席西奇里尼（David Cicilline）聯合簽署這份信函。

納德勒表示，「有越來越多證據顯示，少數幾間公司在網購、通訊領域佔據過多份額。」柯林斯則在聲明中提到，這些資訊具關鍵作用，可以協助確認是否存在反競爭行為、反壟斷執法機構是否需調查特定問題、反托拉斯法是否需要改革，促進數位市場的競爭力。