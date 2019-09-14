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iPhone 11系列為何不支援5G　庫克一句話道破

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▲▼蘋果執行長庫克。（圖／達志影像／美聯社）

▲蘋果執行長庫克。（圖／達志影像／美聯社）

記者曾俊豪／綜合報導

蘋果發佈新款iPhone 11系列手機，價格讓不少果粉直呼佛心，但在各大廠商紛紛推出5G手機時，iPhone 11卻都不支援5G網路。面對外界疑慮，蘋果執行長庫克在受訪時提到，他認為「目前來說5G還是有一點超前」，不管是基礎架構還是芯片都尚未成熟，不足以支撐推出一個高質量的產品。

《騰訊科技》發佈庫克專訪，文章中，庫克回答外界對iPhone 11不支援5G網路的疑慮。不過，大陸知名3C作者「螞蟻蟲」表示，庫克的解釋有道理，但並不全面，「蘋果這次沒有推出5G手機，根本原因是其一貫的產品策略所致。」

首先是蘋果的高風險策略。蘋果一向來走精品路線，產品集中策略具高風險，對廠商能力要求很高，也因此，蘋果每年推出的機型很少，這次只發佈三款，也因此，每一款機型都是承擔著重任的「主力機型」，在5G技術尚不成熟、普及之際，「產品風險極高不容有失」。

他解釋，5G網路處於建設初期，由於無法在4G網絡基礎上升級，基站密度還是4G的兩倍，因此工程建設週期相對要比4G久。5G手機雖是未來的大趨勢，但成為主流尚需時日，目前並非用戶「剛需」，在All in的產品策略下，蘋果選擇規避風險的保守做法，不推出5G手機其實更符合整體利益。

另一個原因則是產能問題未能解決。文章提到，5G產業供應鏈的經驗曲線才剛開始，從目前觀察來看，相關零組件供應商目前仍處於小規模生產狀態，達到大規模批量生產的階段尚需一段時間。也就是說，即使蘋果執意推出5G手機，但當下供應鏈尚未形成相應的產能，無法為蘋果的大批量上市提供產能支持。

▲蘋果發表會七大訊息速覽：iPhone 11系列與Apple Watch 5亮相！。（圖／記者洪聖壹攝）

▲蘋果新機iPhone 11系列未支援5G。（圖／記者洪聖壹攝）

中國通信研究院日前發佈2019年8月份境內手機市場運行分析報告，第一款5G手機在今年6月上市，截至目前5G手機有9款型號，三個月下來累計出貨量僅為29.1萬部，還不到今年8月份大陸本土手機市場總出貨量3087.5萬部的零頭。

文章指出，從上述數據來看，蘋果的手機訂單均在千萬量級，也意味著，目前供應鏈產能無法滿足大批量採購訂單。倘若蘋果新機型全面支持5G網路，很可能面臨著供應不足的尷尬，「不但造成銷售業績大幅下滑，還會影響用戶口碑，最終得不償失。」

至於蘋果會在何時推出5G手機，文章指出，最外明年春季、最晚明年秋季，因為蘋果選擇「後發策略」，需等待行業和供應鏈的成熟，才會「All in」5G手機市場。

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