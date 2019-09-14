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吃生蠔險噎到！幸運男下秒狂吐48顆珍珠...嚇傻：都可以做項鍊了

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▲▼美國一名男子因食用生蠔而引起罕見疾病。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲珍珠其實是生蠔因潰瘍而產生一種水晶透明物質，把潰瘍包著而生成！（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者王麗琴／綜合報導

加拿大卑詩省（British Columbia）一對夫妻，日前參加朋友的一個晚餐聚會，期間在享用生蠔大餐時，丈夫一口咬下去差點被許多硬硬的東西噎到，隨後他狂吐出珍珠，數量多達48顆，讓大家都嘖嘖稱奇。

據加拿大廣播公司（CBC）報導，艾瑞克（Eric Bourquin）與妻子艾莉絲（Alice Dehen），7日到溫哥華東海岸考特尼（Courtenay）的朋友家作客，期間友人拿出生蠔招待他們，沒想到艾瑞克吃到第三個煎炸生蠔時，突然聽到「卡哧」一聲，於是他一臉不適的停了下來，艾莉絲誤以為他噎到了，趕緊問他怎麼了，隨後艾瑞克便從嘴裡吐出一顆珍珠，之後更連吐了48顆，讓現場的人又驚又喜。

艾瑞克表示，「我當時只覺得咬到了硬物，吐出來之後，我還以為是我的牙齒掉了，不過仔細一看才發現，竟然是珍珠。雖然我們是住在西岸海邊附近，卻也從來沒經歷過這種事，這麼多都可以做成珍珠項鍊了。」

艾瑞克將珍珠帶回家，他的妻子艾莉絲希望把珍珠串成一條項鍊，或製成耳環與戒指。至於這些珍珠的價值，艾瑞克說他有上網搜尋過，它們並不值錢，不過很有紀念意義。他說，「以後我可以向我們的朋友和家人說這故事」。

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在當地經營貝類養殖業已有40年歷史的戈迪（Gordie McLellan）則表示，在生蠔中發現珍珠並非難事，機率是一萬分之一，但是要找到48顆則極為罕見。

事實上，吃生蠔發現珍珠偶而有所聞，2018年12月初，66歲的里克（Rick Antosh）和朋友相約共進午餐，地點約在美國著名的生蠔餐館「Grand Central Oyster Bar」。他一如往常地點了14.75美元（約台幣454元）的生蠔燉菜套餐，但喝湯喝到一半時，卻覺得好像有硬物在嘴裡滾來滾去。里克原本擔心是不是自己牙齒掉了，吐出來一看，沒想到竟是一顆豌豆大小的珍珠，而這顆珍珠竟價值上看4000美元的珍珠（約台幣12萬元）。

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