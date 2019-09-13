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解放軍南部戰區：美艦擅闖「西沙領海」　長期在南海航行霸權行動

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卡爾文森號航母打擊群,USS WAYNE E. MEYER導彈驅逐艦( DDG 108)。（圖／翻攝自U.S. Pacific Fleet粉絲專頁）

▲美軍飛彈驅逐艦韋恩梅爾號（USS Wayne E. Meyer DDG 108）。（圖／翻攝自U.S. Pacific Fleet粉絲專頁）

記者林彥臣／綜合報導

解放軍「南部戰區」新聞發言人李華敏大校在13日晚間，透過「南部強軍號」微信公眾號表示，美海軍飛彈驅逐艦韋恩梅爾號（USS Wayne E. Meyer DDG 108）未經中國政府允許，擅自闖入西沙群島領海，並指控美軍長期在南海地區實施「航行霸權行動」，對維護國際和平和地區安全穩定毫無誠意。

李華敏發布訊息稱，9月13日，美海軍「邁耶」號導彈驅逐艦（即飛彈驅逐艦韋恩梅爾號）未經中國政府允許，擅自闖入西沙群島領海，中國人民解放軍南部戰區海空兵力依法依規對美艦全程進行跟踪監視和查證識別，並予以警告驅離。

訊息指出，美方無視國際法規則，不顧中方反對，長期在南海地區實施「航行霸權行動」，嚴重損害中國主權權益，充分證明了美方對維護國際和平和地區安全穩定毫無誠意，「我們再次重申，中國對南海諸島及其附近海域擁有無可爭辯的主權，無論外軍艦機以何種方式挑釁，都無法改變這一事實」。

訊息強調，戰區部隊將忠實履行職責使命，採取一切必要措施，堅決捍衛國家主權安全，堅決維護南海和平穩定。

根據《中央社》報導，遭解放軍指控的韋恩梅爾號從3日開始，首次與東南亞國家協會（ASEAN）舉行海上聯合軍事演習，為期5天，地點是泰國曼谷東南方的春武里府（Chonburi）海軍基地，韋恩梅爾號是參演軍艦之一。

美國太平洋艦隊副指揮官懷賽爾（Kenneth Whitesell）3日在軍演開幕致詞時表示，透過不同形式的海軍演習，美國展現維持印度太平洋區域自由和開放的強烈決心，美國和東協各國共享同樣的價值，可確保印太區域依照國際法，維持自由和開放。

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