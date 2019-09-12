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黃金臭豆腐披薩連「外籍同事都說好吃」！她驚喊：臭豆腐＋起司超搭

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記者邱茀濱／綜合報導

知名連鎖披薩店必勝客先前推出的「黃金榴槤披薩」，掀起一波熱潮，近日又新出臭豆腐口味，還搭配台式泡菜及紐西蘭莫札瑞拉起司，再次引發搶購。一名女網友日前發了一篇開箱文，指出一開始抱 著嘗鮮的心態，沒想到臭豆腐配上起司味道超棒，「泡菜也蠻脆的，連外籍同事也都說好吃」。

▲▼ 「黃金臭豆腐」躍上比薩 。（圖／業者提供）

▲黃金臭豆腐披薩 。（圖／業者提供）

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▲▼女網友分享試吃新推出的披薩心得,黃金臭豆腐披薩。（圖／翻攝Dcard）

▲女網友分享試吃新推出的披薩心得,黃金臭豆腐披薩。（圖／翻攝Dcard，下同）

原po日前在「Dcard」分享必勝客新出的「黃金臭豆腐披薩」，表示這和之前的榴槤披薩一樣，「不是會很好吃就是會很難吃」，所以她根本沒有勇氣買來嘗試，不過最近績效獎金剛發，「辦公室想說好久沒訂披薩中午一起吃了」，又加上有同事有加入必勝客的Line好友，正好發現有這款新上市的披薩，隨即下了訂單大家一起吃。

▲▼女網友分享試吃新推出的披薩心得,黃金臭豆腐披薩。（圖／翻攝Dcard）

「期待了好久，上班時整個心思都不在」，原po說，等了25分鐘披薩終於到公司，所有同事迫不及待衝到茶水間，打算吃看看究竟是什麼味道，但令她意外的是，當她吃下去才發現「泡菜蠻脆的，臭豆腐配上起司的味道真的超棒，就是一種台味混洋味的感覺，連外籍同事也都說好吃。」

▲▼女網友分享試吃新推出的披薩心得,黃金臭豆腐披薩。（圖／翻攝Dcard）

貼文一出，吸引一票網友熱烈回應，紛紛笑稱「呵呵呵看起來好好吃」、「所以榴槤口味沒了改成這個嗎？臭豆腐的味道會不會很濃啊」、「都從螢幕裡飄出味道了」、「台灣人不要再亂搞披薩了xdd」、「希望有珍珠奶茶披薩」、「創新沒有極限哈哈」。

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