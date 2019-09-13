控訴上海迪士尼「禁帶飲食」　女大生「同意調解」獲補償210元

▲上海迪士尼因禁止攜帶飲食一事挨告。（圖／資料照）

記者朱世凱／綜合報導

上海迪士尼因禁止攜帶飲食且入園前要翻包檢查，今年3月遭到上海華東政法大學女學生一狀告上法院。事件爭執數月後，終於在昨（12）日有了結果，雙方同意達成調解，上海迪士尼願意向女大生補償50元人民幣（約新台幣210元）。此外，園方表示仍會進行安全檢查，但承諾會實行更友好、人性化的安檢流程和服務。

據上海市浦東新區人民法院通報，今年1月30日，就讀華東政法大學的女大學生王潔瑩到上海迪士尼樂園遊玩，並且攜帶部分食物以備遊玩時食​​用；不過就在入園安檢時，她卻被告知必須遵守《上海迪士尼樂園遊客須知》，不得攜帶食品進入樂園，王潔瑩只好自行處理食品後入園。

一直到了3月15日，王潔瑩將此事一狀告向浦東法院，認為上海迪士尼的《遊客須知》中「不得攜帶以下物品入園」部分的「食品、酒精飲料、超過600毫升的非酒精飲料」條款內容無效，要求上海迪士尼賠償因上述入園規則被迫丟棄的食品損失46.30元人民幣（約新台幣200元）。

▼上海迪士尼樂園最終補償女大生210元。（圖／記者陳政錄攝）

浦東法院便在3月15日開始立案受理該案，4月23日公開開庭審理，審理期間多次讓雙方進行調解，上海迪士尼也修改了入園規則，除少數特殊食品依舊禁止攜帶外，遊客可攜帶供本人食用的食品及飲料入園。直至本（9）月12日，經過法院主持調解，雙方自願達成調解協議，被告當庭補償王潔瑩50元（約新台幣210元）。

據悉，上海迪士尼11日推行新規，允許遊客自行帶食物入園，不過需要加熱水食用的泡麵（杯麵）、榴蓮等帶有刺激性氣味的食品、需用刀切開的整個西瓜等，依然被納入禁止範圍；對於安檢部分，園方管理團隊考慮下一步要加大安檢設備的投入，採用如X光機等在內的多種科技手段，輔助人工服務，同時，建議遊客在安檢時可以自己打開包袋，如安檢人員有要求，遊客可自行將包內相關個人物品取出並在經過檢查後放回，避免強制搜包包引起的不愉快。