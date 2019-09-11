真理女大生半夜返宿遭熊抱　49歲狼詭辯：以為是前女友

記者陳豐德／新北報導

新北市淡水區的真理大學女大生3日深夜0時許徒步走回宿舍，經過真理街巷內時被一名張姓色狼盯上，騎車在後面尾隨，趁四下無人之際衝上前從後方將女大生抱住，她嚇得大聲尖叫，色狼擔心事跡敗漏隨即逃逸，警方獲報6日通知色狼到案說明，全案訊後依照強制罪及性騷擾防治法罪嫌送辦。

▲真理女大生半夜返宿遭色狼騎車尾隨後雄抱。（圖／記者陳豐德翻攝）



根據查證，這名真理大學女大生當時是晚間徒步走在真理街3巷內，穿著短褲身材火辣，並低著頭玩手機準備要回到宿舍休息，沒想到卻被49歲的張姓男子騎車盯上，他經過盯上目標後又再次折返，悄悄地跟隨在後，等待下手時機。

直到巷內無人、燈光昏暗之處，精蟲上腦的張男隨即衝向前，從後方將女大生一把給抱住，女大生嚇得大聲尖叫求自保，張男擔心巷內住戶發現，隨即騎著機車逃逸，而女大生掙脫後慌忙跑到附近超商報案，警方隨即到場安撫女大生情緒後，協助製作筆錄。

警方調閱監視器後以車追人，6日通知張姓犯嫌到案說明，對於案情他皆坦承不諱，但他卻強辯「以為女大生是前女友」，才會從後方要強抱她，警方認為只是狡辯之詞，全案訊後依刑法強制罪及性騷擾防制法等罪嫌偵辦。

▼女大生當時獨自走在巷內遭精蟲衝腦的色狼盯上。（圖／記者陳豐德翻攝）

