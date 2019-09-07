前科男Beetalk釣女大生　工廠宿舍性侵2次「手電筒往下照」：再一次就回家

▲陳男把小芳（化名）載回工廠宿舍後強行性侵2次。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者張靖榕／綜合報導

一名有前科的男子於2018年2月透過交友軟體認識女大生小芳（化名），相約半夜吃消夜後趁勢將對方載回新北八里的工廠宿舍，之後強吻、強擁又強行脫衣性侵得逞；天亮之後，前科男又以「再做一次就載妳回家」的理由，再次性侵女方，還用手電筒照亮她的私處。法官認定陳男性侵小芳2次，判處4年10月徒刑定讞；士林地院民事法庭再判陳男須賠償30萬元。

判決書指出，從事廢棄物清理業的陳姓男子在2016年時，曾犯下詐欺取財案，後經台灣橋頭法院判處2月徒刑，並於隔年易科罰金了事。2018年2月，陳男透過BeeTalk交友軟體認識小芳後，於10日午夜0時開著小貨車去載小芳，因為當時附近消夜多已經打烊了，他便提議前往新北八里某處工廠宿舍內共食消夜。

吃完消夜大約凌晨2時許，陳男突然強吻小芳的嘴和胸部，還抱住小芳，接著在女方明確說「不要」的情況下，仍脫掉衣褲性侵，途中還拿手電筒照亮女方陰部確認位置。因為位處偏遠，小芳不知道怎麼回家，也擔心安危不敢逃跑，只有傳訊息告知一名友人「我出不去」。清晨5時許，再度衝腦的陳男又向小芳說「再做一次就載妳回家」，接著就在小芳為求順利離開而被迫接受的情況下，再度性侵得逞。





▲小芳擔心自身安危不敢反抗。（示意圖／免費圖庫pxhere）

陳男經小芳友人報警而落網，他被捕後坦承犯行，也承認的確有用手機燈光照亮女方陰部，為的是要找到位置。小芳出庭時痛斥陳男2次性侵都沒戴保險套，害她擔心會懷孕或染上性病；她說自己之所以幾乎任人擺布，是因為當時在偏僻的八里郊區，工廠裡堆滿回收物和起重機，宿舍還有其他陌生男子，如果開口求救的話下場可能更危險。

小芳表示，事後半夜常驚醒夜不成眠，甚至沒辦法再和異性正常發展親密關係，身心受煎熬和壓力所苦，因此要求精神賠償50萬元。

台北士林地方法院法官審酌案情，依2項強制性交罪判處陳男4年10月徒刑定讞，至於陳男性侵時用來照亮女方陰部的手機，雖屬「犯罪工具」，但與槍砲刀械等不同，是日常生活用品，沒收對社會安全也無幫助。民事法庭一審則判處陳男須賠償30萬元，可上訴。