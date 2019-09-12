微軟發布更新　修復Cortana造成CPU使用率飆高問題

▲微軟10日發布Patch Tuesday每月更新。（圖／路透）

記者王曉敏／綜合報導

微軟日前釋出Windows 10 1903更新KB4512941，卻有多位用戶反應更新後出現CPU使用率飆高的情形，微軟宣布於9月中旬提出解決方案，終於趕在10日的Patch Tuesday每月更新將之修補完成並發布。

微軟於8月30日發布了Windows 10 1903更新KB4512941，多位用戶反映更新後工作管理員中的Windows 搜尋功能便無法使用，且出現CPU使用率飆高的情形。據國外論壇Reddit用戶的的研究，問題可能出在於內建語音助理Cortana進程下的SearchUI.exe，使其占用了4至9成的CPU資源，須將整個程序禁用才得以恢復正常。

微軟6日在推特表示將針對問題啟動調查，最終在10日釋出的Patch Tuesday每月安全更新中修復了相關問題。若用戶在更新KB4512941後遇到類似狀況，可以嘗試安裝這個更新，更新版本型號為KB4515384。微軟強調到CPU問題影響的用戶是極少數人，此問題僅出現在手動禁用Windows桌機搜索框進行聯網搜索的用戶。

該更新除了解決SearchUI.exe造成CPU高使用率的功能問題外，還就Windows 10儲存和管理文件等進行優化、更新部分程序的驗證用戶名和密碼的流程等。

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