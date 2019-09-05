微軟發表新品型號FCC文件曝光！可能推全新無線鍵盤和滑鼠

▲微軟10月發佈會全新無線鍵盤和滑鼠型號於FCC文件中曝光。（圖／路透）

記者趙正瑋／綜合報導

微軟（Microsoft）將於美東時間10月2日在紐約市舉行Surface新產品發佈會，新產品及型號於美國聯邦通信委員會（FCC）曝光。

據《TechRadar》報導，FCC的文件中指出，無線鍵盤型號為1898；滑鼠型號為1929，但該文件並未提及這些產品是全新設計產品，還是僅對現有Surface鍵盤和滑鼠的升級產品。

除了可能展示新款Surface 裝置「Centaurus」外，根據美國聯邦通信委員會（FCC）文件顯示，微軟還可能在這次發佈會上推出一款全新無線鍵盤和滑鼠。

▼FCC文件曝光微軟新品，無線鍵盤型號1898。（圖／翻攝自mspoweruser）

▼微軟新推滑鼠，型號1929。（圖／翻攝自mspoweruser）

該報導指出，這份文件於3日獲得批准，市場推測新無線鍵盤與滑鼠也將在10月發表會中一併亮相。除了無線鍵盤與滑鼠外，市場也預期微軟將在10月發表會上發佈Surface Pro 7，以及Surface Book和Surface Laptop的升級和更新。

據《Mspoweruser》報導，Surface Pro 7採用最新的Intel第10代處理器，支援USB-C；Surface Laptop 3採用最新的Intel第10代處理器，支援USB-C；Surface Book 3採用最新的Intel第9代處理器，支援USB-C。