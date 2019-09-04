微軟總裁強調制定AI全球道德規範有急迫性　科技企業須善盡社會道德責任

▲微軟總裁史密斯表示，科技應當由核心價值引領，再具體落實。（圖／路透）
記者趙正瑋／綜合報導
全球科技巨頭代表2日齊聚瑞士日內瓦，商討如何建立一個關於數據、人工智慧（AI ）的全球道德規範。
據《法新社》報導，這場首屆瑞士全球數位峰會（Swiss Global Digital Summit）主要是探討未來科技發展之道德規範。
該報導指出，20多名學術界、科學界人士，以及瑞士信貸銀行、瑞士銀行、藝珂集團高層，以及臉書（FB）、微軟（Microsoft）、谷歌（Google）、華為（Huawei）、國際商業機器公司（IBM）皆派代表與會。
微軟（Microsoft）總裁史密斯（Brad Smith）在會中表示，科技應當由核心價值引領，待核心價值轉化為原則，再具體落實。
此外，史密斯也強調，責任與透明度的重要性，也呼籲科技企業必須善盡社會道德責任，而且此事有急迫性。
該報導表示，預計這次與會人士將在明年1月於達沃斯（Davos）舉辦的世界經濟論壇（World Economic Forum）中提出「瑞士數位倡議」（Swiss Digital Initiative），擬定具體規劃，可能會提出「透明標籤」或「標籤」等概念。
瑞士前總統洛伊塔德（Doris Leuthard）表示，在達沃斯完成正式簽署後，執行構想、落實計劃，才是踏出第一步。