微軟總裁強調制定AI全球道德規範有急迫性　科技企業須善盡社會道德責任

為了提升屏占比，從瀏海、水滴、螢幕挖孔到如今開始出現翻轉鏡頭、升降鏡頭，都是為了提供使用者更完整的視覺體驗，為此各大手機廠商無不絞盡腦汁。華為於今年上半年出現可升降前鏡頭的諜照，間接證實華為新機暢享10 Plus將是該品牌在中國大陸推出的首款採升降前鏡頭的智慧型手機。