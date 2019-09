更新且慢！Windows 10更新造成CPU使用率飆高　微軟宣布啟動調查

▲有多位用戶反應更新KB4512941後出現CPU使用率飆高的情形(圖/翻攝自Windows)

記者王曉敏/綜合外電報導

微軟於8月30日釋出Windows 10 1903更新KB4512941,有多位用戶反應更新後出現CPU使用率飆高的情形,微軟周三(6日)在推特宣布將啟動調查,並在之後推出解決問題的更新版。

微軟上周發布Windows 10 1903更新KB4512941後,出現CPU使用率飆高的情形,國外論壇Reddit上有多則與之相關的討論串,問題直指內建的Cortana語音助理。據Reddit用戶的的研究,問題出在於Cortana進程下的SearchUI.exe,使其占用了4至9成的CPU資源,須將整個程序禁用才得以恢復正常。

We are currently investigating an issue where users are reporting high CPU usage linked to SeachUI.EXE after installing the optional update on August 30 (KB4512941). We will provide an update in an upcoming release.