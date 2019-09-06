更新且慢！Windows 10更新造成CPU使用率飆高　微軟宣布啟動調查

▲有多位用戶反應更新KB4512941後出現CPU使用率飆高的情形（圖／翻攝自Windows）

記者王曉敏／綜合外電報導

微軟於8月30日釋出Windows 10 1903更新KB4512941，有多位用戶反應更新後出現CPU使用率飆高的情形，微軟周三（6日）在推特宣布將啟動調查，並在之後推出解決問題的更新版。

微軟上周發布Windows 10 1903更新KB4512941後，出現CPU使用率飆高的情形，國外論壇Reddit上有多則與之相關的討論串，問題直指內建的Cortana語音助理。據Reddit用戶的的研究，問題出在於Cortana進程下的SearchUI.exe，使其占用了4至9成的CPU資源，須將整個程序禁用才得以恢復正常。

We are currently investigating an issue where users are reporting high CPU usage linked to SeachUI.EXE after installing the optional update on August 30 (KB4512941). We will provide an update in an upcoming release. — Windows Update (@WindowsUpdate) September 3, 2019

微軟4日在推特表示將針對問題啟動調查，5日則更新頁面表示已接獲問題通報，並稱將於9月中旬提出解決方案。尚未更新的用戶請等待軟後續消息，已更新的用戶則可以2種方法解決上述問題：

（一）

1. Win+R開啟【執行】→輸入「Regedit」進入【登錄編輯程式】

2. 選擇路徑：電腦（Computer）HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionSearch

3. 將右側「BingSearchEnabled」數值由0改為1，或直接刪除此項目

（二）

1.點選【設定】中的【更新與安全性】，進入右側【Windows Update】，點選【檢視更新紀錄】

2.在【解除安裝更新】中選擇KB4512941更新，點選移除按鈕