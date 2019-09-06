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更新且慢！Windows 10更新造成CPU使用率飆高　微軟宣布啟動調查

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如何免費升級到Windows 10 ? 一次搞懂Windows 10 重點（圖／雲爸）

▲有多位用戶反應更新KB4512941後出現CPU使用率飆高的情形（圖／翻攝自Windows）

記者王曉敏／綜合外電報導

微軟於8月30日釋出Windows 10 1903更新KB4512941，有多位用戶反應更新後出現CPU使用率飆高的情形，微軟周三（6日）在推特宣布將啟動調查，並在之後推出解決問題的更新版。

微軟上周發布Windows 10 1903更新KB4512941後，出現CPU使用率飆高的情形，國外論壇Reddit上有多則與之相關的討論串，問題直指內建的Cortana語音助理。據Reddit用戶的的研究，問題出在於Cortana進程下的SearchUI.exe，使其占用了4至9成的CPU資源，須將整個程序禁用才得以恢復正常。

微軟4日在推特表示將針對問題啟動調查，5日則更新頁面表示已接獲問題通報，並稱將於9月中旬提出解決方案。尚未更新的用戶請等待軟後續消息，已更新的用戶則可以2種方法解決上述問題：

（一）
1. Win+R開啟【執行】→輸入「Regedit」進入【登錄編輯程式】
2. 選擇路徑：電腦（Computer）HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionSearch
3. 將右側「BingSearchEnabled」數值由0改為1，或直接刪除此項目

（二）
1.點選【設定】中的【更新與安全性】，進入右側【Windows Update】，點選【檢視更新紀錄】
2.在【解除安裝更新】中選擇KB4512941更新，點選移除按鈕

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